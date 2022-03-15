Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'i savunan komutanlar kentin arazi yapısına güveniyor

Jeremy Bowen

BBC News, Kiev

48 dakika önce

Kaynak, State Emergency Service of Ukraine Fotoğraf altı yazısı, Kiev'de saldırıya uğrayan apartmanda en az bir kişi ölürken, onlarca kişi evsiz kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general BBC'nin sorularını yanıtladı. Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirten komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.

Kiev, Rus işgalinin yıkıcını gücünü hissediyor.

Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.

Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi.

Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.

Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.

Nehirler ve turbalıklar

Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Orgeneral Andriy Krişenko(ortada) Kiev'in arazi yapısının savunmayı güçlendirdiğini söylüyor

Orgeneral Krişenko, "Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj" diye konuştu:

"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekata uygun değil."

Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.

Kiev bir sanayi şehri ve Ukrayanlı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.

Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.

Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.

Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

Stratejik köprüler yıkılıyor

Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.

Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.

Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.

Orgeneral Kniazev, "Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve batalık bir alan. Geçemiyorlar" dedi.

Kaynak, State Emergency Service of Ukraine

Askeri üste konuşmamız sürerken, ilk patlamanın olduğu yerin yakınlarında yeni bir füze daha patladı.

Patlama sesleri, savaş karargahında yankılandı. Bir subay, "Bakın bizim hava savunmamız bir füzeyi daha imha etti" dedi.

Fakat füze havada imha edilmemişti. Füze yerde bir tramvaya isabet etti ve sürücüsü hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar da hasar gördü.

Ukrayna'nın askeri başarısı, hem dostlarını hem de düşmanlarını şaşırttı. Ukrayna lideri ve komutanları, ordunun ve binlerce gönüllünün çabalarından son derece memnun.