Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası mahkemeye çıkarılan editör

15 Mart 2022, 17:05 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, channel one

Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de Pazartesi akşamı canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı.

BBC'nin Moskova bürosundan Will Vernon, Ovsyannikova'nın, "izinsiz gösteri düzenlemekle" suçlandığını duyurdu.

Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında sunucunun arkasına geçerek "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin de yer aldığı pankartı açmıştı.

Pankartta ayrıca, "Propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar; Ruslar, savaşa karşı" yazıyordu.

'Televizyon ekranlarından yalan söylediğim için utanıyorum'

Ovsyannikova, Rusya'da Ukrayna'nın işgaline yönelik eleştiri ve protestolar üzerinde baskı kurmayı amaçlayan yeni bir yasa kapsamında yargılanıyor.

Yeni yasaya göre, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatla ilgili "işgal" tanımını kullanan ya da "sahte haberler" yaymakla suçlanan kişiler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Ovsyannikova, protestodan bir süre önce kaydettiği videoda da Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve "Kremlin propagandası" yapmakla suçladığı kanalda çalışmaktan utanç duyduğunu söylemişti.

Videoda, "Televizyon ekranlarından insanlara yalan söylediği için" kendinden utandığını belirten Ovsyannikova, "Rusların birer zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik" demişti.

Babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyen Ovsyannikova, Rusya halkına savaşı protesto etmeleri çağrısında bulunmuş, "Hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'den eyleme tepki: Holiganlık

Kimliği ortaya çıktıktan sonra Facebook sayfasında Ukrayna, Rusya ve başka ülkelerden çok sayıda kişi Marina Ovsyannikova'ya destek mesajları paylaştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de "gerçeği söylediği" için Ovsyannikova'yı övdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise "holiganlık" olarak nitelediği eyleme tepki gösterdi.

Rusya'da televizyon kanallarının haber bültenleri uzun süredir Kremlin'in kontrolü altında ve ana akım medyada bağımsız yorumcuların görüşlerine nadiren yer veriliyor.