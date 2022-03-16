Mariupol'deki bazı Türk vatandaşları 'özel araç konvoyuyla şehir dışına çıkıyor'

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe

32 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna'da kara ulaşımı zor ve tehlikelerle dolu

Ukrayna'da, Rusya'nın kuşatması altında bulunan ve çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinde, beklenen insani koridorun açılmaması ardından siviller, özel araçlarıyla konvoylar oluşturarak şehirden çıkmaya başladı.

Bazı Türk vatandaşlarının da bugün şehirden özel araçlarıyla çıkmaya çalıştığı bildiriliyor.

Şu anda başka bir şehirde bulunan ancak tahliye çalışmalarında yer alan, Mariupol'deki Türklerin sığındığı yerlerden Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu, Türk vatandaşları ve ailelerinin sekiz araçla, diğer sivillerin konvoyuna katıldığını söyledi.

Konvoyun Zaporijya kentine doğru ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, Mariupol'de Türk vatandaşları ve ailelerinden yaklaşık 100 kişinin kaldığını belirtti.

Hacıoğlu Mariupol'de durumun kötü olduğunu, şehirden çıkış yapan Azerbaycanlı bir kişiyle konuştuğunu, kendisine sokaklarda cesetler gördüğünü söylediğini aktardı.

Şehirdeki Türk vatandaşları ve ailelerinin büyük bir bölümü Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde, bir kısmı ise evlerinde bekliyor.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde de gündeme geldi

Mariupol'deki sivillerin tahliyesi konusu, bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmede de gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız da var. Bu tabii çok riskli bir şey. Her iki tarafla da görüşüyoruz. Burada bir ateşkesin olması, hatta biz bazı gözlemciler de olabilir dedik. Bu insani bir durum" dedi.

Çavuşoğlu, "Şu anda bizim önceliğimiz özellikle Mariupol'den vatandaşlarımızın ve sivil insanların güvenli bir şekilde çıkarılmasıdır. Umarım en kısa süre içinde buradan sivil insanlar çıkartılır, bunun için acilen insani ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuyla ilgili Lavrov da baştan beri yardımcı olmaya çalıştıklarını ama Ukrayna'nın sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.

Kaynak, EPA

Ukraynalı yetkililer ise insani koridor açılamaması ve tahliye otobüslerine izin verilmemesiyle ilgili Rus tarafını suçluyor.

Yardım konvoyu planı hayat geçirilemedi

Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için onlarca otobüslük bir tahliye konvoyu günlerdir komşu kent Berdyansk'ta bekliyordu.

Ancak otobüsün hareketine izin verilmediği ve bu planın sekteye uğradığı bildiriliyor.

Mariupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada Pazartesi günü, onlarca özel araçlardan meydana gelen, sivillerin oluşturduğu konvoyun şehir dışına çıktığı belirtildi.

Yine Salı günü de daha kalabalık bir konvoyun şehir dışına çıktığı aktarılıyor.

Bu gelişmeler üzerine bugün de bazı sivillerin özel araçlardan oluşan konvoylarla şehir dışına çıkmaya çalıştığı bildiriliyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Mariupol'de yüz binlerce sivil olduğunu aktarıyor.

Örgüt, şehirdeki sivillerin yemek, su ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşandığını belirtiyor ve taraflara insani koridor için ateşkes çağrısı yapıyor.