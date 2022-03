İngiltere’de Covid-19 seyahat kısıtlamaları sonlandı

20 dakika önce

Havacılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Courts "Katlandığımız her şey bu aşamaya ulaşmak içindi ve işe yaradı. Yaptığımız her test, her aşı ve ülke tarafından yapılan her fedakarlık sonunda, iki yılın ardından bürokratik kısıtlamalar olmadan seyahat edebilmemizi sağladı" dedi.