Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

14 dakika önce

Kaynak, Roscosmos Fotoğraf altı yazısı, Kozmonotlardan biri gülümseyerek 'Renk seçme sırası bizdeydi' dedi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varan Rus kozmonotlar, istasyona Ukrayna bayrağı renklerinde üniformalarla girdi.

Üç kozmonot, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından ISS'e giren ilk Rus ekibi oldu.

Denis Matveyev, Oleg Artemyev ve Sergey Korsakov içerdeki Alman, Amerikan ve Rus meslektaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Rus kozmonotların standart üniforması mavi renkteydi.

Kalkıştan önce en az bir kozmonotun üzerinde o üniforma görüntülenmişti.

Fakat kozmonotlar uzay mekiğinden istasyona geçtiğinde sarı ve üzerinde mavi şeritler bulunan üniformalar giyiyordu.

ISS'ten canlı yayınlanan basın toplantısında üniforma rengi hakkındaki bir soruyu yanıtlayan kozmonot Artemyev gülümseyerek "Renk seçme sırası bizdeydi. Elimizde çok fazla sarı malzeme birikmişti. Bu yüzden bunu seçtik" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Kozmonotların ISS'e girme anı canlı yayınlandı

Ukrayna'nın işgalinden bu yana dünyanın dört bir yanında insanlar Ukrayna bayrağı renklerinde giyiniyor, şehirlerin simgeleri de bu renklerde aydınlatılıyor.

Rus kozmonotların görev süresi altı ay olacak.

Onlar gelmeden önce istasyonda bulunan Rus kozmonotlar ise 30 Mart'ta Dünya'ya dönecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birkaç ülkenin ortaklığıyla kurulmuştu.