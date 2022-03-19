Maske Kimsin Sen: Belçika'daki yarışmada 'tavşandan' sosyalist lider çıktı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

19 Mart 2022, 18:05 +03 Güncelleme 38 dakika önce

Kaynak, VTM

Türkiye'de "Paganizm ve satanizm propagandası" yapmakla suçlanan ve yayından kaldırılan yarışma programı Maske Kimsin Sen?'in Belçika'daki versiyonuna, koalisyondaki Sosyalist Parti'nin lideri Conner Rousseau damga vurdu.

Cuma akşamı yayınlanan ikinci sezon finalinde, haftalardır merak edilen tavşan kostümü içindeki yarışmacının, 29 yaşındaki sosyalist lider olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna'nın işgali sonrası iyice yoğunlaşan siyasal ortamda böyle bir etkinliğe katılması nedeniyle Rousseau'yu eleştirenler de var, böylesi cesur bir adımla seçmenin sempatisini kazandığını söyleyen de.

Belçika'da "Maskeli Şarkıcı" adıyla yayınlanan yarışmayı, kedi kostümü ile katılan 20 yaşındaki şarkıcı Camille Dhont kazandı.

Ancak en büyük sürpriz, yedi haftadır finalde yarışan tavşanın maskesini çıkarmasıyla yaşandı.

Tavşan kostümünün içinden hükümet ortağı Sosyalist Parti'nin lideri Conner Rousseau çıktı.

Tavşan kostümü içindeki yarışmacı için haftalardır farklı tahminler yapılıyordu. Ancak kimsenin aklına bunun bir siyasi parti genel başkanı olabileceği gelmemişti.

Belçika medyasının ilk sorduğu soru, bunca yoğun gündeme rağmen Rousseau'nun nasıl zaman bulup yarışmaya hazırlandığıydı.

SP lideri, gündemin sakin olduğu 2021 yaz ayları ve Pazar günleri yarışmaya zaman ayırdığını ve Cuma akşamları gece yarısına kadar şan dersleri aldığını anlattı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Conner Rousseau

Meydan okumayı sevdiğini ve o sahnede sanatçı olmanın nasıl bir şey olduğunu ilk elden deneyimleyebildiğini söyleyen Belçikalı lider, kimliğinin gizli kalmasının kendisini cesaretlendirdiğini söylüyor.

Yarışmaya katılmasının siyasi yankılarını da hesaplayan 29 yaşındaki politikacı, "Ben genç bir adamım ve hayatta siyasetten daha fazlası da var" diyor.

Rousseau'ya göre, yarışma kendisine, siyasi çalışmalar için de katkı sağladı. Yarışma koçundan aldığı ipuçları sayesinde nefesimi kontrol etmeyi başardığını, bunun da siyasi tartışmalarda çok işine yarayacağını düşünüyor.

Belçika'da daha önce de bazı politikacılar zaman zaman televizyon şovlarına katıldı ancak şu anki siyasal ortam nedeniyle Conner Rousseau'nun bunu yapmasının doğru olup olmadığı tartışılıyor.

Genç lider, "üst düzey siyasete göre daha az ciddiyet göstermekle" eleştirilen bir isim.

Koalisyon pazarlığı görüşmelerine sırt çantası, kot pantolon ve gömlekle katılmıştı.

Medya, "Belçika'da yaşana enerji krizi ve Avrupa'nın yanı başında süren bir savaş varken bir parti genel başkanının böyle saçmalıklara ayıracak vakti var mı?" diye soruyor.

'Hafifletici neden'

Ancak programın gelen yaz çekilmiş olması, Rousseau için "hafifletici neden" sayılıyor. Televizyon eleştirmeni Ivan De Vadder, Rousseau'nun çekimler yapılırken, aylar sonra bir savaşın çıkabileceğini tahmin etmesinin elbette mümkün olmadığını söylüyor.

Belçikalı gazeteci, "Ama belki de bu olabilecek en kötü zamanlama. Politikacılar elbette istediklerini yaparlar, ancak şu anda esas olarak onlardan Ukrayna krizinin sonuçlarıyla başa çıkmamıza yardım etmelerini bekliyoruz" diyor.

De Vadder, diğer merkez partilerinden farklı bir tutum izleyen sosyalistlerin bu başarısında Rousseau'nun büyük payı var, o nedenle Maskeli Şarkıcı yarışmasına katılması, mevcut siyasi stratejiye çok uygun.

Medyaya göre Rousseau, Maskeli Şarkıcı yarışmasına katılarak, büyük bir risk aldı ancak sonuç her şeye rağmen onun lehine gelişti.

Bazı yorumcular, yarışmanın finalini 1,5 milyondan fazla televizyon seyircisinin izlediğine işaret ederek, bunun da, Sosyalist Parti lideri Rousseau'nun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve seçmenin sempatisine yol açtığını düşünüyor.