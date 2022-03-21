Osman Kavala'nın tek tutuklu olduğu Gezi Davası'nda beşinci duruşma başladı

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Kaynak, Ates Alpar Fotoğraf altı yazısı, Sanatçı Ateş Alpar Osman Kavala'nın tutukluluğuna dikkat çekmek için portesini İstanbul'da gezdirmişti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Osman Kavala'nın tek tutuklu olduğu Gezi Parkı davasında beşinci duruşma başladı. Savcı Edip Şahiner'in 4 Mart'ta Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği mütalaasının ardından görülecek davada taraflar savunmalarını sunuyor. Duruşmada karar bekleniyor.

Davaya Osman Kavala, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılıyor. Diğer sanıklar Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi ise mahkeme salonunda hazır bulunuyor.

4 Mart'taki davada Savcı Şahiner, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Şahiner, Kavala'nın tutukluluğunun da devamını istemişti.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca yurt dışında bulunan sanıklar Henri Barkey, Pınar Öğün, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ayrılması talep edilmişti.

Kavala'nın da yargılandığı, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden başlayan 17 sanıklı Gezi Parkı davası 2021'de yeniden görülmeye başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Osman Kavala ve tüm sanıklara beraat çağrısı

Osman Kavala ve altı sanığın beşinci duruşmada savunmalarını sunmasından önce Uluslarası Af Örgütü, Osman Kavala ve tüm sanıkların beraatini talep etti.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muižnieks, Osman Kavala ile ilgili olarak, "uluslararası kabul görmüş bir suç işlememesine rağmen, ailesinden uzakta bir hapishanede temelsiz suçlamalarla keyfi olarak tutuklu kalıyor" dedi ve ekledi:

"2017'den bu yana, savcılık makamları bir suçu yoktan var etmeye çalıştı, ancak defalarca başarısız oldu. Aksine, bu siyasi güdümlü kovuşturmadaki her dolambaçlı karar, Türk adalet sistemindeki boşluklar daha da ortaya çıkardı."

Nils Muižnieks, "Osman Kavala, sivil toplum aktivizmi nedeniyle parmaklıklar ardında geçirdiği dört buçuk yılı asla geri alamayacak. Ancak bu utanç verici maskaralığın tek bir adil sonucu olabilir: Osman Kavala ve tüm sanıklarının beraat etmesi. En önemlisi Kavala'nın cezaevinden derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." dedi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Osman Kavala

Osman Kavala'nın tutukluluk süresi 1600 günü geçti

18 Ekim 2017'de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım 2017'de Gezi olaylarını finanse etme suçlamasıyla tutuklandı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve TCK'nin 309. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamaları ile tutuklanmasına karar verildi.

Kavala hakkında verilen tahliye kararları yeni suçlamalarla bozuldu ve tutukluluğu devam etti.

17 sanıklı Gezi Parkı davası 2021'de yeniden görülmeye başladı.

O arada 35 sanık hakkında beraat kararı verilen Çarşı davası ise Yargıtay tarafından bozulmuş; Yargıtay, bozma kararında iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu belirtmişti.

Ardından iki dava 30 Temmuz 2021'de birleştirildi. 21 Şubat 2022'de görülen duruşmadaysa Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına karar verildi.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık 2021 arasında yaptığı değerlendirmeler ve oylama sonucunda iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakmayan Türkiye aleyhine "ihlal prosedürü" başlatma kararı almıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat ayında "ihlal prosedürü" ile ilgili ara kararı kabul etmişti.

AİHM, "Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi" sonucuna varırsa, bu yöndeki değerlendirmesini yeniden Bakanlar Komitesi'ne iletecek. Bakanlar Komitesi de eğer bu süreç içerisinde Kavala serbest bırakılmamışsa Türkiye'ye karşı alınacak yaptırımları değerlendirecek ve uygun görülen önlemleri karara bağlayacak.