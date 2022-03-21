Çin devlet medyası: 132 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi bir uçak düştü

21 Mart 2022, 12:01 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, China Eastern Airlines havayoluna ait Boeing 737-800 tipi uçak (Arşiv fotoğrafı)

Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 132 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.

Çin Havacılık Kurumu (CAA) uçakta 123 yolcu ve dokuz uçuş görevlisinin olduğunu aktardı.

Kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da kazanın nedeni bilinmiyor.

Kaza dağlık bir bölgede meydana geldiği için yangına sebep olduğu belirtildi.

Yerel saat ile 13:11'de Kunming'den yola çıkan MU5735 sayılı uçağın Guangşi'ye 15:05'te varması bekleniyordu.

CCTV görüntülerine göre bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.