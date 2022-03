Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü

31 dakika önce

Şu anda kullandığı ve 8 sterline edindiği cep telefonu, Fransız MobiWire şirketine ait bir cihaz. Akıllı telefon özellikleri de olmadığı için her ay yüksek fatura gelmesi gibi bir kaygı da taşımıyor.

Bu arada 2021 yılında finans şirketi Deloitte, Birleşik Krallık içerisinde kullanılan her 10 cep telefonundan birinin akılsız telefon olduğunu ortaya koydu.

"Değiştirmeden önce sürekli telefona yapışık yaşıyordum. Her şeyi her an kontrol ediyor, Facebook'ta ya da haberlerde ya da bilmem gerekmeyen başka konulardaki bilgiler arasında dolaşıp duruyordum" diyor: