ABD: Myanmar ordusu Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptı

ABD yönetimi daha önce iki kez Myanmar'da soykırım yapılıp yapılmadığı konusunda bir hükme varamadığını açıklamış; Başkan Joe Biden Ocak 2021'de göreve başladığında, Dışişleri Bakanı Blinken konuyla ilgili olarak yeniden inceleme başlatma sözü vermişti.