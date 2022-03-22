'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

43 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda'nın Ajax takımında kadın çalışanlara uygunsuz mesaj ve fotoğraflar gönderdiği için 1,5 ay önce görevine son verilen eski futbol şubesi sorumlusu Marc Overmars, Belçika 1. Ligi (Pro League) ekiplerinden Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu.

Pro League'de 3. sırada bulunan Antwerp kulübünden yapılan açıklamada, uzun süren görüşmeler sonunda, "standart ve değerlerinin Overmars ile örtüştüğü" belirtilerek, Hollandalı çalıştırıcıya ikinci bir şans vermek istedikleri vurgulandı.

Belçika spor medyası, Royal Antwerp takımının kararını eleştiriyor.

Ajax'ın gelmiş geçmiş en iyi futbol şubesi sorumlularından biri olarak gösterilen 48 yaşındaki Marc Overmars'ın, kulüpteki kadın çalışanlara yönelik uzun süreden beri sınırı aşan cinsel davranışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kadın meslektaşlarına cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiği saptanan Overmars'ın, Şubat ayı başında işine son verildi.

Marc Overmars, sınırı aşan davranışı nedeniyle özür dileyerek "Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarım hakkında şikayetlerle karşı karşıya kaldım. Maalesef sınırları aştığımı fark etmedim. Ama artık bunun farkına vardım. Aniden büyük bir baskı hissettim" demişti.

Marc Overmars, Luciano D'Onofrio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Pazartesi günü Royal Antwerp kulubüyle sözleşme imzaladı.

Sınırı aşan cinsel davranış nedeniyle noktalanan Ajax kariyerini geride bıraktığını söyleyen Overmars, "Maalesef olanlar için üzgünüm ve bu bir daha yaşanmayacak. O defteri kapattım. 48 yaşındayım ve kaybedecek fazla zamanım yok. Burada yeni bir sayfa açmak istiyorum" diye konuştu.

Antwerp kulubü ise, Overmars'ın göreve başlamasını, gelecek hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendirdi. Kulubün genel müdürü Sven Jaecques, kulubün hedeflerine uyan bir teknik direktör aradıklarını dile getirdi.

"Her şeyin nasıl geliştiğini dikkatle dinledik. Marc'ı kim olduğumuz ve değerlerimizin ne olduğu konusunda ikna ettik. Ayrıca insanlara bir şans daha vermek için buradayız. Kadın çalışanlarımızla görüşmedik."

Belçikalı iş insan Paul Gheysens, 7 yıl önce başına geçtiği Royal Antwerp takımına son yıllarda önemli yatırımlar yaptı. Gheysens, 1957 yılından bu yana şampiyonluk görmeyen kulübü, Pro League'in en üst sırasına taşımayı amaçlıyor.

Belçika spor medyası, Gheysens'i, şampiyonluk hırsı için, "Toplumun hassasiyetlerini görmezden gelmekle" eleştiriyor.