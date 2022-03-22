İngiltere'de köpek saldırısında 17 aylık bir kız çocuğu hayatını kaybetti

22 Mart 2022, 16:11 +03 Güncelleme bir dakika önce

İngiltere'nin St Helens şehrinde 17 aylık bir kız çocuğu, ailesinin bir hafta önce sahiplendiği köpeğin saldırısında yaşamını yitirdi.

Bella-Rae Birch adlı kız çocuğu dünkü saldırının ardından hastaneye kaldırıldı ve ardından hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri üzerinde test yapacakları köpeğin ülkede yasaklanmış bir cins olup olmadığını tespit etmeye çalışacak.

İngiltere'de Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Brezilya Mastifi cinsi köpekler "yasa dışı tür" kategorisinde yer alıyor.

Bu köpeklerden birine sahip olmak, satmak, bir başkasına vermek ya da terk etmek yasak.

Merseyside Emniyet Müdürlüğü, küçük kız çocuğuna saldıran köpeğin önceki sahiplerini de bulmaya çalışıyor.

Tıbbi müdahale eğitimi alan ve olaya tanık olan bir komşu, "Okuldan dönüşte arabamızı park ettik ve evden çığlık sesleri duyduk. Sağlık görevlileri gelene kadar çocuğa kalp masajı yaptım. Köpeği görmedim, bebeği kurtarmaya odaklanmıştım" diye anlattı.

Olay sırasında orada bulunan bir başka komşu da "Aile çocuğa bayılıyordu. Başka bir şey söyleyemiyorum, çok üzücü" dedi.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İnsanlar aile evinin önüne çiçek bırakıyor

Joanna Matthews adlı komşu da olay sırasında eve bir ambülans ve 10 polis aracının geldiğini anlattı:

"Köpeği evden çıkardıklarını gördüm ama ne cins olduğunu anlayamadım. Staffordshire bull terrier ya da pitbull terrier gibi görünüyordu."

İsmini vermek istemeyen ve olaya şahit olan bir başka komşu daha, eve vardığında bir sürü polisin orada olduğunu, annenin ise evin önündeki parkta "histerik bir şekilde" ağladığını anlattı.

St Helens Belediyesi ve polis, aileye destek veriyor.