Yaptırım uygulanan Rus milyarder Abramoviç'in ve diğer oligarkların yatları nerede?

23 dakika önce

Bir tekne dolusu genç Ukraynalı, Abramoviç'e ait süper yat My Solaris'in Bodrum'e demirlemesini engellemeye çalıştı. Rus milyardere ait diğer süper yat Eclipse ise Marmaris'e doğru yol aldı.

Rus milyarderlere ait birçok süper yat bulunuyor ancak sahiplikleri tespit edebilmek her zaman kolay değil. Birçok bu şekilde yat, offshore şirketlere kayıtlı ve sahipleri belirlemek zor.

Roman Abramoviç

My Solaris , 600 milyon dolardan fazlaya mal oldu ve güvertesinde bir helikopter pisti ile havuz bulunuyor. 60'dan fazla mürettebatın görev yaptığı yat, 30'dan fazla konuk ağırlayabiliyor.

Abramoviç'in yaptırım kapsamına alındığı 15 Mart tarihinde, My Solaris, Yunanistan'ın batı kıyısında yol alıyordu.

My Solaris'e yönelik protesto

Andrey Kostin

Oleg Deripaska

Birleşmiş Milletler Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), insan hayatını veya gemiyi tehdit altına alan bir durum söz konusu olmadığı sürece deniz araçlarının takip sistemlerini her an açık tutmasını öngörüyor.