Önce pandemi, sonra savaş: Zor dönemlerde mutlu kalmak için ne yapmalı?

25 dakika önce

Duvardaki ışıklı mesaj açık: "Be Strong - Güçlü ol"

BBC Future, yıllarca dünya çapında birçok psikoloji uzmanıyla görüştü ve stresle daha iyi baş etmenin yolları hakkında görüş aldı. Kısa bir süre önce bu konudaki araştırmaları taradık. İşte her ne olursa olsun mutlu kalmanın, bazıları sizi şaşırtacak olan ipuçları.

1. Dikkatinizi dağıtın

Pandemi, savaş ya da sizi strese sokan her neyse, onu kafaya takıp, tekrar tekrar düşünme döngüsüne girmek çok kolay.

2. Meditasyonun herkese iyi gelmeyeceğini unutmayın

3. Duruma başka gözle bakın

Derren Brown, 2017 tarihinde yayınlanan Happy (Mutlu) adındaki kitabında neleri ele aldığını anlatırken, maça çıkarken "kazanmam gerek" diye düşünen bir tenis oyuncusu örneği veriyor. 'Kazanmak her şeydir' gözüyle bakınca, kaybetmek kendini çok değersiz hissettirebiliyor.

Her gün bize mutluluk getirecek küçük şeylere odaklanarak, kendimizi daha iyi hissedebiliriz.

5. Küçük şeylere odaklanın

Ten Minutes to Happiness (Mutluluğa On Dakika Kala) adlı kitabın yazarı Sandi Mann, İngiltere'de Central Lancashire Üniversitesi'ne öğretim üyesi. Mann, günlük tutmayı tavsiye ediyor. Stratejisi, "pozitif psikolojiye" dayalı. Pozitif psikoloji, her gün bize mutluluk getirecek küçük şeylere odaklanmanın, ruh halini düzeltebileceği esasına dayanan bir psikoloji dalı.