Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü

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Ailesi tarafından kanser nedeniyle öldüğü belirtilen Albright, 1937'de Çekoslavakya'da Marie Jana Korbelova adıyla dünyaya gelmiş 1948'de de mülteci olarak, çocukken ABD'ye gitmişti.

1957'de ABD vatandaşı olan Albright, ilk olarak Beyaz Saray'da Jimmy Carter yönetimi sırasında çalışmaya başladı ve daha sonra bazı başkan ve başkan yardımcısı adaylarının dış politika danışmanlığını yaptı.