Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından kanser nedeniyle öldüğü belirtilen Albright, 1937'de Çekoslavakya'da Marie Jana Korbelova adıyla dünyaya gelmiş 1948'de de mülteci olarak, çocukken ABD'ye gitmişti.
1957'de ABD vatandaşı olan Albright, ilk olarak Beyaz Saray'da Jimmy Carter yönetimi sırasında çalışmaya başladı ve daha sonra bazı başkan ve başkan yardımcısı adaylarının dış politika danışmanlığını yaptı.
Albright 1993'te, eski Başkan Bill Clinton yönetimi sırasında ülkesinin BM Büyükelçiliği görevine getirildi.
Albright, Clinton'ın ikinci döneminde, 1997-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevi yapmıştı.
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Dışişleri Bakanlığı döneminde, Clinton yönetimini Kosova'ya müdahale etmeye zorlamasıyla meşhur olmuştu.
Bazı karşıtları, Nato'nun Kosova'daki bombardımanını "Albright'ın Savaşı" diye tanımlamıştı.