İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye-İtalya-Fransa arasında iş birliği grubu toplanacak

Övgü Pınar

Roma

40 dakika önce

Kaynak, Getty Images

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizinin yanı sıra, "başta Libya olmak üzere Akdeniz'deki durum" da ele alındı.

İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'de İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin içeriğine de değindi.

Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Draghi, "Geçen yıllarda oluşturulan ancak daha sonra kesintiye uğrayan iş birliği forumlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bu grubu yeniden işler hale getirmeye karar verdik, yakında 3 ülke arasında bir toplantı yapacağız" dedi.

NATO zirvesi öncesi geleneksel aile fotoğrafı çekiminde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre birlikte sohbet ettiği görüldü.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ikili görüşmelerde "ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık" dedi.

İtalya-Türkiye ilişkileri geçen yıl gerilmişti

İtalya-Türkiye ilişkileri, Başbakan Draghi'nin geçen yıl Nisan ayında Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesi üzerine gerilmişti.

Draghi, Erdoğan hakkında konuşurken "Adını koyalım: Bu 'diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız. Doğru dengeyi bulmalıyız" demişti.

Bu sözler üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Erdoğan da Draghi'ye yanıt olarak "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur" ifadelerini kullanmıştı.