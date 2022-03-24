Dünya Kupası elemeleri: Türkiye'nin Katar yolculuğu Portekiz'de sonlandı

Efe Öç

BBC Türkçe, Porto

45 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Dünya Kupası yolunda Portekiz ile karşılaşan Türk Milli Takımı, Porto'da playoff yarı final mücadelesinden 3-1 yenik ayrıldı ve kupaya katılma yarışında havlu attı.

2002 yılında son kez bu kupaya katılan kırmızı beyazlılar, 20 yıl sonra futbolun zirve mücadelesine geri dönüş şansını kullanamadı.

Yeni bir "altın jenerasyon" olarak adlandırılan bu oyuncu grubu, Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığını unutturmayı başaramadı.

36 yaşındaki Ronaldo liderliğindeki Portekiz, kupaya katılmak için büyük bir sürpriz yaparak İtalya'yı geçen Kuzey Makedonya ile final niteliğinde bir maça çıkacak.

İlk yarı

Porto'da Estadio do Dragao stadındaki mücadelede Türkiye, karşılaşmaya top kayıpları ile başladı ve pas yapmakta zorlandı.

Pas yüzdesi maç boyu yüzde 72 olan takımın kaptırdığı toplar rakibe pozisyon oldu.

İlk tehlikeli atak 8. dakikada Ronaldo ile geldi. 36 yaşındaki yıldızın sağdan gelen ortada ceza sahası içinden vurduğu top kalenin çok üzerinden auta çıktı.

Maça hızlı başlayan Portekiz, 15. dakikada golü buldu. Porto takımı oyuncusu Otavio, ceza sahası dışından atılan vuruşta direkten dönen topu tamamladı ve takımını öne geçirdi.

Kaynak, Getty Images

Türkiye yediği golden sonra daha iyi bir görüntü vermeye başladı.

Cengiz'in ceza sahası dışından 20. dakikada yaptığı vuruş kalecide kaldı. Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında Türkiye gole yaklaştı. Berkan'ın yaptığı kafa vuruşu kalenin sağından auta çıktı.

27. dakikada Orkun Kökçü ile ay yıldızlı takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası solundan yaptığı vuruşu kaleci yatarak kornere çıkarmayı başardı.

Stadda ikinci gol sesi ise yine Portekiz seyircisinden geldi. Liverpool'un yıldızı Diogo Jota, Estadio do Dragao'yu ikinci kez ayağa kaldırdı.

İlk yarı bu golle sonlandı.

Kaynak, Getty Images

İkinci yarı

Türkiye ikinci yarıya da top kayıpları ile başladı. 50. dakikada Portekiz bu top kayıplarından birinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ama pozisyon golle sonuçlanmadı.

Portekiz ikinci yarının ilk 15 dakikasında Türkiye kalesine sağ kanattan yaptığı ataklarla etkili oldu.

Sahadaki 11'in en istekli birkaç oyuncusundan biri olan Cengiz Ünder, Türkiye'de fark yaratan isim oldu.

Gol de Ünder'in çabası ile geldi. Sol ayaklı yıldızın ceza sahası içine ara pasında gol vuruşunu, 64. dakika biterken Burak Yılmaz yaptı.

Burak Yılmaz takıma beraberliği getirme şansını da yakaladı ama 85. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Letonya karşısında 90+9'da penaltı gole çeviren takımı elemelere taşıyan Burak Yılmaz'ın vuruşu üst direği sıyırdı ve auta çıktı.

Maçı bitime dakikalar kala bitirense Nunes'in golü oldu. Maç bu skorla 3-1 Portekiz lehine sonlandı.

Porto izlenimleri

Efe Öç - BBC Türkçe

Portekiz'in ikinci büyük şehri olan Porto, İstanbul'un tarihi yarımadasını andırıyor. İki ülke futbol tutkusu ile de benzeşiyor.

Karşılaşma öncesi şehrin tarihi Ribeira bölgesi maç atmosferine girmişti.

İki ülke taraftarları kentin simgesi Ponte Luis Köprüsü'ne giden sahil şeridinde maç saatini yan yana masalarda bekledi.

Aynı sokaklarda maç sonrası ise Portekizli taraftarın yüzü gülüyordu.