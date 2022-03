Taylor Hawkins: Foo Fighters davulcusu 50 yaşında hayatını kaybetti

Hawkins Foo Fighters'ın 1997'deki ilk albümü The Colour and the Shape'in ardından gruba katılmıştı.

Analiz: Mark Savage, BBC Müzik Muhabiri

Sadece ritm tutan bir davulcudan çok daha öteydi. Grammy ödülü kazanan Best of You, Learn To Fly ve All My Life gibi şarkıların davullarını yazmış, neredeyse her Foo Fighters konserinde yer almıştı.