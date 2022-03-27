TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

bir saat önce

Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, bombalanan kentlerin, Ukraynalıların sığınaklardaki hayatlarının görüntüleri ve propaganda içeriklerinin ortak özelliği TikTok'ta milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olmaları.

Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor.

Ancak, yeni bir araştırmaya göre, TikTok algoritması kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor, yani dezenformasyonu besliyor.