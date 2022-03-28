Fotoğraflarla: Kırmızı halıda Oscar modası

53 dakika önce

Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı, Covid-19 ile gelen sınırlamaların kalkmasından sonra her zamanki göz alıcı moda gösterisine dönüştü.

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Licorice Pizza'nın yıldızı Alana Haim, pullarla parıldayan, zarif katmanlı elbisesini kombinlediği sade bir gümüş sandalet ve ten rengi ojeyle klasik bir tarz seçmişti. Eteğinde balık kuyruğu yoktu ama kıyafeti ince bir denizkızı havası veriyordu.

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Jessica Chastain'in parlak, korseli ve balo salonu tarzı büyük bir fırfıra sahip dolgun eteğiyle stili, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı "The Eyes of Tammy Faye"de başrolünde oynadığı karakterin 1980'lerde giydiği vatkalı kıyafetlerden oldukça farklıydı.

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adayı Kodi Smit-McPhee, güvenli siyah smokin seçiminden kaçınarak uçuk pudra rengi kruvaze mavi bir takım elbise ve gömlek tercih etmişti. Kıyafetini gümüş boyun zinciri ve küpeyle birlikte boyunu daha uzun gösteren dolgulu ayakkabılarla kombinlemişti.

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Emilia Jones, en iyi film ödülünü kazanan Coda'da rol aldı. Korseli ve boyundan askılı, payetli abiyesiyle kırmızı halıda göbeği açık görünen az sayıda yıldızdan biriydi.

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Timothee Chalamet, papyon takmanın stresiyle baş edemediğinden olacak basit bir çözüm bulmuştu: Gömleksiz gitmek.

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Chalamet'in "Dune" filmindeki rol arkadaşı Zendaya, gümüş pullu etek ve kısa bir ipek beyaz gömlek tercih etmişti. Çok sayıda bilezikle tarzını daha gösterişli hale getirmişti.

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Spencer'daki Prenses Diana rolüyle en iyi kadın oyuncu adayı olan Kristen Stewart, siyah şort, düğmesiz şifon krem rengi gömlek, siyah smokin ve yandan taranmış saçlarıyla cesur bir görünüme sahipti. Stiletto ayakkabılarla tarzını pekiştirmişti.

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Billie Eilish, Viktorya döneminden ilham alan siyah, hacimli ve yere kadar uzanan elbisesiyle fırfır trendini sonuna kadar yaşatıyordu. Bununla eşleşen keskin saç kesimi ile gotik bir ışıltı yayıyordu. Bond serisinin son bölümü için yazdığı "No Time To Die", en iyi şarkı ödülünü kazandı.

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Ödüllerde ilk kez aday olan Ariana DeBose, "West Side Story"deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu yılki Bafta ve Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerinde sarının farklı tonlarındaki seçimleriyle izleyiciyi büyüleyen sanatçı, bu kez parlak kırmızı rengini tercih etmişti. Bol paça bir pantolon ve uyumlu bir üst ile oldukça rahat görünüyordu. Hacimli bir pelerini cazibesini pekiştiriyordu.

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Venus ve Serena Williams da kırmızı halıda moda kimliklerini sergiledi. Venus, gümüş aksesuar yakalı fütüristik beyaz bir elbise, Serena, payetli siyah çiçekler ve siyah dantel eldivenlerle süslenmiş pembe dökümlü bir abiye giyiyordu.

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Lupita Nyong'o, belden aşağısı uçuşan flamalar olarak tanımlayabileceğimiz bir eteğe dönüşen ve üzerindeki pembe noktalı altın pullarla radikal bir fikir gibi görünse de vizyoner ve başarılı bir seçimle kırmızı halıdaydı.

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İngiliz Olivia Colman ("The Lost Daughter" filminden), uçuk gümüş rengi pileli, uzun ve parçalı kollu, yüksek balıkçı yakalı ve gümüş aksesuarları olan sofistike bir elbise seçmişti.

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Jason Momoa, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı bir mendille kırmızı halıda göründü.

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"Being the Ricardos filmindeki" Lucille Ball rolüyle Nicole Kidman En İyi Kadın Oyuncu ödülüne adaydı ama ödülü Chastain'e kaptırdı. Kımızı halıda klasik bir smokin giyen kocası Keith Urban ile birlikte yürüdü. Kidman, kuyruklu ve kabarık belli gri straplez bir elbise giyinmişti.

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Geçen yılın Oscar kazananlarından Daniel Kaluuya, siyah yakaları olan parlak deniz mavisi kruvaze bir ceket ve siyah bir gömlek ile cesur bir seçim yapmıştı. Görünümü kalın bir altın yüzükle tamamlıyordu.

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı Jessie Buckley, filmin yönetmeni Maggie Gyllenhaal'ı kırmızı halıda yakaladı. Buckley krem ​​rengi bir elbise giyerken, Gyllenhaal altın süslemeli ve omuz dekolteli bir kıyafet seçmişti.

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Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almadan önce taşralı İngilizler gibi görünüyordu. Peaky Blinders dizisinden çıkmış gibi görünmüyor mu?

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Rap yıldızı Megan Thee Stallion, şeftali rengi ojeleri ve şık bir topuzla tamamladığı, bel dekolteli, mavi ve gümüşi rengiyle vücudu saran bir elbise giyinmişti. Çarpıcı mücevherleri arasında büyük bir safir, kalp şeklinde damla küpeler ve pırlanta yüzük vardı.

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West Side Story yıldızı Rachel Zegler, sunucu kadrosuna geç katılan bir isimdi ve ne giyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Ancak sırtından düğümlü bu son moda boncuklu siyah elbiseyle oldukça çarpıcı görünüyordu.

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