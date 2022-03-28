Rusya-Ukrayna müzakereleri: Reuters'a konuşan Türk yetkili, 'Heyetler bu akşam İstanbul'da barış görüşmelerine başlayacak' dedi

28 Mart 2022, 11:28 +03 Güncelleme 16 dakika önce

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Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna ve Rusya'nın müzakere heyetlerinin İstanbul'da bu akşam barış görüşmelerine başlayacağını söyledi. Yetkili ayrıntılı bilgi vermedi.

Reuters, Türkiye'nin İstanbul'daki görüşmelerin Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ilan edilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan ve Putin, Rusya-Ukrayna savaşında son durumu ve müzakere sürecini ele almıştı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

Daha önce Ukrayna'dan yapılan açıklamada Türkiye'deki müzakerelerin 28-29-30 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtilmiş, Rusya'dan yapılan açıklamada ise 29-30 Mart tarihleri verilmişti.

Çavuşoğlu: Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini söyleyerek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelerde egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Zelenskiy, "Müzakerelerdeki önceliklerimiz biliniyor: Hiç şüphesiz egemenlik ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Etkin garantiler bir zorunluluk. Tabii ki amacımız mümkün olduğunca çabuk ülkemizde barış ve normal yaşama dönmek" dedi.

'Garantör ülkelerden biri Türkiye olabilir'

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, Türkiye'nin bu görüşmelerde Ukrayna'nın güvenliği için garantör olacak ülkelerden biri olabileceğini açıkladı.

Ukrayna müttefiklerinden gelecekte olası bir saldırıdan korunmasını sağlayacak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri istiyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasındaki ilk tur müzakereler Rusya'nın müttefiki olan Belarus'ta yapılmıştı.