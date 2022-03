Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam

26 dakika önce

Bir kadın "Başta her gün protesto ettik" diyor, "Ancak daha fazla insan gözaltına alındı ve onlar çok kötü dövülüyordu".

"Savaşın çok ağır olacağı konusunda endişeliyiz ve Mikolaiv'de olduğu gibi Ruslar şehirdeki her yola mayın döşeyecek. Ancak biz her şey için hazırız. Saklanacağız ve bu işgalden kurtulmak için her şeye katlanacağız" diyor bir kent sakini.