İsrail'de saldırgan sokaktakilere ateş açtı: En az 5 ölü

53 dakika önce

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İsrail'de son bir hafta içinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırıda en az 5 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Saldırı Tel Aviv'in dış mahallerinden Bnei Brak'ta yaşandı.

Görgü tanıklarının aktarımına göre, saldırgan sokakta rastladığı insanların üzerine ateş açtı.

Jerusalem Post gazetesi, öldürülen kişilerin bitişik sokaklarda olduğunu, bir kişinin de aracında ölü bulunduğunu aktarıyor.

Olayı gerçekleştiren saldırganın motosikletli bir polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildiriliyor.

Saldırının gerçekleştiği Bnei Brak, ülkede ultra-Ortodoks Yahudilerin en fazla yaşadığı yerlerden biri konumunda bulunuyor.

Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın balkondakilere de ateş açtığı belirtiliyor.

İsrail güvenlik güçleri, son bir haftada İsrail vatandaşı iki Arap tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle yüksek alarm durumundaydı.

Ramazan ayı öncesi saldırılar

Saldırı sonrası bir güvenlik zirvesi yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "İsrail, Arap terörizm dalgası ile karşı karşıya" dedi.

23 Mart'ta da Berşeba kentinde bir alışveriş merkezi dışında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi öldürülmüştü.

Pazar günü de Tel Aviv yakınlarında iki İsrail polisi silahla vurularak öldürüldü. Bir haftada toplam 11 İsrailli öldürüldü.