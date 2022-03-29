Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Portekiz ve Polonya'ya kupaya ismini yazdırdı

53 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'in gol sevinci

Türkiye'nin de bulunduğu playoff grubunda Portekiz diğer üç takımı geride bırakarak Katar Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Ronaldo liderliğindeki takım, Kuzey Makedonya'yı Porto'da 2 - 0 ile geçti. Goller Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'den geldi.

Kuzey Makedonya'ya yenilerek peş peşe ikinci kez şampiyonaya katılamayan İtalya ise Türkiye ile Konya'da hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadele İtalya'nın 3 - 2 üstünlüğü ile sonlandı.

Türkiye'nin gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada oyuna sonradan giren Serdar Dursun attı. İtalya'nın gollerini ise 35'te Cristante, 39 ve 69'da Raspadori'den geldi.

Türkiye son kez bir Dünya Kupası'na 2002 yılında katılmıştı.

Polonya ikinci takım oldu

Avrupa Elemeleri'nin diğer bir playoff finalinde Polonya evinde İsveç'i 2 - 0 ile geçti ve kupaya ismini yazdırdı.

Kaynak, Getty Images

2022 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri'ne toplam 12 takım katılıyordu.

Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi ile Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya play-off'lara katılma hakkı elde etti.

İki tur üzerinden ve tek maç olarak oynanan mücadeleler sonunda, üç takımın kupa vizesi alması gerekiyordu.

Son sonuçlarla Polonya ve Portekiz tur atladı.

Galler, Avusturya, Ukrayna ve İskoçya'nın bulunduğu grupta düğüm Haziran ayında çözülecek.