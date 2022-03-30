Will Simith'in eşi Jada Pinkett Smith, Oscar töreninde yaşananları yorumladı: 'Bu bir iyileşme dönemi'

30 Mart 2022, 11:37 +03 Güncelleme bir saat önce

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Oyuncu Jada Pinkett Smith, eşi Will Simith'in Oscar töreninde komedyen Chris Rock'ı tokatlamasının ardından sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından kısa bir açıklama yapan aktrist, törende yaşananlara atıfta bulunarak "Bu bir iyileşme dönemi" diye yazdı.

Will Smith, Rock'a tokat atması sonrasında ödül töreninin organizatörleri tarafından kınanmıştı.

Pazartesi günü bir özür açıklaması yapan Will Smith, söz konusu şiddet eylemini "zehirli ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Yaşananlar, Rock'ın En İyi Belgesel Ödülü'nü sunduğu esnada gerçekleşti. Will Smith ise olaydan kısa bir süre sonra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Rock, saçkıran hastalığının sonucu olarak saçlarını kaybeden Pinkett Smith ile ilgili bir şaka yaptı.

Pinkett Smith, şakanın ve yaşanan şiddet olayının üzerine hemen bir açıklama yapmamıştı. Smith, Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben bunun için buradayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rock da ödül töreninde yaşananlar hakkında ya da Will Smith'in özrüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak Rock'ın yaklaşan komedi gösterilerinin biletlerinin Pazar günkü olayın ardından hızla tükendiği bildirildi.

Bilet satış sitesi TickPick Pazartesi günü yaptığı açıklamada önceki gece, geçen ayın toplamından daha fazla bilet satıldığını söyledi.

Sitenin sözcülerinden birisi ise CBS kanalına, Rock'ın Çarşamba günü Boston'daki gösterisinin bilet fiyatlarının 46 dolardan 411 dolara yükseldiğini söyledi.

Bir ay önce satışa çıkan Rock'ın turne biletlerinin yarısından fazlası, Oscar'da yaşananlardan sonra satıldı. Rock'ın gösterileri için yapılan bilet satışların yüzde 88'i, ödül törenin ardından yapıldı.

Will Smith Pazar gecesi büyük tartışmalara neden olan olaydan sonra, tenis yıldızları Serena ve Venus Williams kardeşlerin hayatlarını konu alan King Richard filmindeki rolüyle, kariyerindeki ilk Oscar Ödülü'nü kazandı.

Filmde Williams kardeşlerinin babası Richard Williams'ı canlandıran Will Smith, ödül töreninde yaptığı konuşmasında gözyaşları içerisinde, "Richard Williams, ailesinin ateşli bir savunucusuydu" dedi.

Pazartesi günü ise Richard Williams, yaşananlar nedeniyle Smith'i kınadı ve olayın gerçekleşmiş olmasına şaşırdığını söyledi.