Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Aaskeri harcamaları artırma planı İtalya'da siyasi krize neden oldu

Övgü Pınar

Roma

30 Mart 2022, 14:05 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, EPA

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından savunma harcamalarını artırma planları İtalya hükümetinde krize yol açtı. İktidardaki geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yer alan ve parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan 5 Yıldız Hareketi, askeri harcamaların artırılmasına karşı çıktı.

5 Yıldız Hareketi lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, "NATO'yla yapılan anlaşmaları tartışmaya açmıyoruz ama şu an askeri harcamaları artırmak ihtiyatsızlık olur. İtalyanların öncelikleri farklı" dedi.

Koalisyon ortaklarından Haydi İtalya'nın Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ise "Askeri harcamalar yüzünden hükümeti düşürmek sorumsuzluk olur" diyerek Conte'ye tepki gösterdi.

Başbakan Mario Draghi ise savunma harcamaları konusundaki anlaşmazlığa çözüm bulabilmek için Conte ile bir görüşme yaptı. Ancak görüşmenin ardından da fikir ayrılıklarının devam ettiği belirtiliyor.

Başbakanlık kaynaklarına göre Draghi görüşmede, "askeri harcamaları yüzde 2'ye çıkarma yönündeki NATO taahhütlerine uyma niyetini" teyit etti.

Draghi daha sonra yaşanan krizle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

İtalyan basınına göre 2021'de İtalya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 1,41'ini savunma harcamalarına ayırdığı hesaplandı.

NATO ülkeleri 2014'te aldıkları kararla, bu oranı 2024'e kadar yüzde 2'ye çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İtalya Parlamentosu'na bu hedefe ulaşılmasını öngören bir karar tasarısı sunuldu.

Kaynak, Reuters

Halk askeri harcamaların artırılmasına karşı çıkıyor

Öte yandan, Emg araştırma şirketinin Rai kanalı için yaptığı bir ankete göre halkın büyük kısmı askeri harcamaların artırılmasına karşı çıkıyor.

"NATO ülkelerinin 2014'te üzerinde anlaştığı gibi askeri harcamaların GSYİH'in yüzde 2'sine kadar yükseltilmesine olumlu bakıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 54'ü "Hayır" yanıtı verdi, "Evet" diyenlerin oranıyüzde 23'te kaldı. Katılımcıların yüzde 23'ü de soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

Aynı ankette, İtalya'nın Ukrayna'ya silah göndermesine destek verenlerin oranı yüzde 34 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 50'si Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı görüş bildirdi.

Papa 'delilik' demişti

Katolik Kilisesi'nin büyük nüfuza sahip olduğu ülkede son günlerde Papa'nın bu konudaki çıkışı da gündemdeydi.

Papa Francesco geçen hafta yaptığı bir konuşmada Ukrayna'daki "utanç verici savaşın" tüm dünyayı tehdit ettiğini ancak "gerçek yanıtın daha fazla silah olamayacağını" söylemişti. Papa, "Bir grup devletin GSYİH'nın yüzde 2'sini silahlar için harcama taahhüdünü okuyunca utandım. Bu delilik" demişti.