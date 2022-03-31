Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD ve İngiltere'ye göre danışmanları korkudan Putin'e yanıltıcı bilgi veriyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının korkudan Rus ordusunun Ukrayna'daki zaaflarını Putin'e anlatamadığını söyledi. İngiltere istihbaratına göre de Ukrayna'da morali bozuk Rus askerleri emirlere itaat etmiyor. Kremlin'den ise henüz bu değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, ABD'ye gelen bilgiye göre Putin'in "Rus ordusu tarafından yanıltıldığını düşündüğünü söyledi.

Bedingfield, "Bu da "Putin ile askerler arasında sürekli bir gerginlik yaratıyor. Putin'in savaşı Rusya'yı uzun vadede zayıflatan ve dünya sahnesinde giderek yalnızlaştıran stratejik bir hataydı" dedi.

ABD'ye göre Putin'in danışmanları, korkularından, ona Ukrayna'da savaşın ne kadar kötü gittiğini söyleyemiyor. Ayrıca Putin'e, yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisi de tam olarak aktarılmıyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise değerlendirmelerin endişe verici olduğunu çünkü doğru bilgilendirilmemiş bir Putin'in, anlaşmazlıkları barış görüşmeleri yoluyla sonlandırma isteğinin daha az olabileceğini söyledi.

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv şehri çevresinde askeri faaliyetini azaltacağını açıklamış; Ukrayna ordusu ise bazı bölgeleri Rus güçlerinden geri almaya yönelik harekatlar başlatmıştı.

'Rus askerleri emirlere itaat etmiyor'

İngiltere'nin siber istihbarat örgütü GCHQ'ya göre Ukrayna'da morali bozuk ve donanımı yetersiz Rus birlikleri emirlere uymayı reddediyor.

GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, bu gelişmenin, Rusya'nın "durumu fena halde yanlış okuduğu" ve "ciddi şekilde yeniden değerlendirdiği" yönündeki sinyalleri güçlendirdiğini söyledi.

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Avustralya'da Canberra Üniversitesi'nde bir konuşan Fleming, "Donanımları yetersiz, moralleri bozuk Rus askerlerinin emirlere uymayı reddettiğini, kendi teçhizatlarını sabote ettiklerini hatta yanlışlıkla kendi uçaklarını vurduklarına tanık olduk" dedi.

Fleming, "Putin'in danışmaları ona gerçekleri söylemeye korktuğu halde, rejim olan bitenin ve bütün bu hataların açıklıkla farkında olmalı" diye konuştu.

Cephede ise ABD ve Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın, muhtemelen yeniden doğudaki bölgelere odaklı bir harekata hazırlık kapsamında, Kiev çevresindeki güçlerini çekmeyi sürdürdüğünü söylüyor.

Barış görüşmelerinde son durum

Öte yandan, Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Cuma günü internet üzerinden yeniden başlayacağını söyledi.

Arakhamia, Ukrayna'nın iki ülke liderlerinin buluşmasını önerdiğini ama Rusya'nın bunu kabul etmediğini, anlaşma taslağı üzerinde bir süre daha çalışmak gerektiğini kaydetti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşmelerle ilgili olarak "Sadece sözler var, halen somut bir şey yok" yorumunu yaptı. Rusya da daha önce benzer tonda bir değerlendirme yapmıştı.