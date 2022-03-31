Bruce Willis afazi hastalığına yakalanması sonrası oyunculuğu bıraktı

40 dakika önce

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Konuşma ve yazma becerisini olumsuz etkileyen afazi hastalığına yakalanan Amerikalı ünlü aktör Bruce Willis, oyunculuğu bıraktı.

67 yaşındaki Willis'in rahatsızlığını ve "onun için çok şey ifade eden" kariyerine son verdiğini Willis ailesi Instagram üzerinden duyurdu.

Açıklamada, "Ailemiz için çok zor bir dönem ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğinize minnettarız" denildi.

Haber üzerine birçok aktör ve aktris, Willis'in eski eşi Demi Moore'un paylaşımının altına yazdıklarıyla üzüntülerini ve sevgilerini iletti.

Willis'in, eşi Emma Heming-Willis'ten iki, eski eşi Demi Moore'dan üç kızı var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Willis ve eşi Emma Heming Willis (sağdan ikinci), Demi Moore ve üç kızı ile.

Oyunculuk kariyerine 1980'lerde başlayan Bruce Wills, Türkiye'de de büyük ilgi gören Moonlighting (Mavi Ay) dizisiyle tanındı.

Bruce Wills'e dünya çapında ün kazandıran ise ilki 1988'de vizyona giren Die Hard (Zor Ölüm) filmleri oldu.

Wills ayrıca Sixth Sense (Altıncı His), Armageddon ve Pulp Fiction gibi filmlerle de adından söz ettirdi.

5 kez Altın Küre Ödülleri'ne aday oldu ve Mavi Ay'daki performansıyla ödül aldı. Ayrıca iki kez Emmy Ödülü kazandı.

Afazi nedir?

Kişinin dil ve konuşma zorluğu çekmesidir

Genelde felç gibi sebeplerden beynin sol bölümünde hasar olduğu zaman gerçekleşir

Okuma, dinleme, konuşma, yazma gibi becerileri olumsuz etkiler

Konuşma problemleri görülür ve kelimeleri bir araya getirirken yanlışlık yapılmasına yol açar