Hollanda'da restoranda silahlı saldırı: Türkiye kökenli 2 kardeş öldürüldü

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

17 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda'nın kuzeyindeki Zwolle kentinde, çoğu çocuk yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir McDonald's restoranında düzenlenen silahlı saldırı sonucu, Türkiye kökenli 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin, Hollanda'da yerel medyada muhabirlik yapan 57 yaşındaki Hüseyin Torunlar ile restoran işletmecisi 62 yaşındaki ağabeyi Ali Torunlar olduğu açıklandı.

Hollanda polisinin verdiği bilgiye göre, Çarşamba günü yerel saatle 18:00 sıralarında, silahlı bir kişi restoranda yemek siparişi veren Hüseyin ve Ali Torunlar'a ateş etmeye başladı.

Silahındaki tüm mermileri boşaltan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Görgü tanıklarına göre, fail yaklaşık bir saattir restorandaydı.

Hüseyin ve Ali Torunlar, aldıkları kurşun yarası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Yemek saati olduğu için restoranda çoğunluğu çocuklar olmak üzere yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Bu nedenle silah sesi üzerine büyük bir panik yaşandı.

Polis, saldırganın yakalanması için, bir helikopterin de katıldığı yoğun bir operasyon başlattı. Failin yalnız olup olmadığı bilinmiyor.

Zwolle polisi, saldırgan ile kurbanlar arasındaki ilişki ve olayın nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı.

Zwolle Belediye Başkanı: Bu olay beni çok şaşırttı

Saldırı sonrası restorana gelen Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, şaşkın olduğunu söyleyerek, "Burada bu tip aşırı bir şiddet olayı beklemiyorsunuz. Çalışanlar ve mevcut ziyaretçiler üzerinde çok fazla etkisi olan bu şiddet olayı beni çok şaşırttı. İhtiyacı olanlar için mağdur desteği sağlayacağız" dedi.