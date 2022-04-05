Saraybosna Kuşatması'nın 30. yıl dönümü: 'Tamamen unutulduğumuzu hissediyorduk'

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Saraybosna Kuşatması'nın 30. yıl dönümü: 'Tamamen unutulduğumuzu hissediyorduk'

48 dakika önce

Saraybosna Kuşatması tam 30 yıl önce, 6 Nisan 1992'de başlamıştı ve yaklaşık 4 yıl sürdü. Kuşatma, yakın zamanın en uzun süren kuşatması olarak tarihe geçti.

10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 250 binden fazla insan, 4 yıl boyunca ağır bombardıman, keskin nişancılar ve çökmüş bir altyapıyla hayatta kalma mücadelesi verdi.

Onlardan biri de o zamanlar 10'lu yaşlarının başında olan Zlata Filipovic'di.

Filipovic o dönemde yaşadıklarını gün be gün yazmıştı. O günlüğü tercüme edildi ve kitap olarak yayımlandı.