Saraybosna Kuşatması'nın 30. yıl dönümü: 'Tamamen unutulduğumuzu hissediyorduk'
Saraybosna Kuşatması tam 30 yıl önce, 6 Nisan 1992'de başlamıştı ve yaklaşık 4 yıl sürdü. Kuşatma, yakın zamanın en uzun süren kuşatması olarak tarihe geçti.
10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 250 binden fazla insan, 4 yıl boyunca ağır bombardıman, keskin nişancılar ve çökmüş bir altyapıyla hayatta kalma mücadelesi verdi.
Onlardan biri de o zamanlar 10'lu yaşlarının başında olan Zlata Filipovic'di.
Filipovic o dönemde yaşadıklarını gün be gün yazmıştı. O günlüğü tercüme edildi ve kitap olarak yayımlandı.
Şimdi bir film yapımcısı olan ve İrlanda'da yaşayan Filipovic, o günleri ve Ukrayna'daki savaşın zihninde uyandırdıklarını BBC'ye anlattı.
Saraybosna'dan Ukrayna'ya kuşatma altında yaşam: "Patlama sesleri arasında beklemek korkutucu"
Rusya'nın Ukrayna şehirlerini kuşatıp içinde yaşayanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakması daha önce de kullanılan bir savaş taktiği. Irak'tan ya da Bosna'dan kuşatma altında yaşayarak hayatta kalanlar unutamadıkları günleri anlatıyor.