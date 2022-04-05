Biden'dan Buça katliamı tepkisi: Putin savaş suçlarından yargılanmalı

14 dakika önce

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği öne sürülen savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Kiev yakınlarındaki Buça'da çok sayıda sivilin öldürüldüğüne dair yeni kanıtların ortaya çıkması uluslararası tepkileri artırdı.

Biden, "Bu adam acımasız" dediği Rus liderin "savaş suçlusu" olduğuna inandığını söyledi.

Rusya, hiçbir kanıt sunmadan Buça'daki katliam görüntülerinin Ukrayna tarafından "tezgahlandığını" öne sürdü.

ABD'li yetkililer, kanıt toplamak için Buça'ya gidecek uluslararası savcılar grubuna destek verdiklerini açıkladı.

Kiev civarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu duyuran Ukrayna, savaş suçları soruşturması başlattığını bildirdi.

Cesetlerden bazıları toplu mezarlarda bulundu. Bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bu kişilerin muhtemelen yakın mesafeden vurulduğu belirtiliyor.

Kiev'deki yetkililer, Rus güçlerinin bölgedeki Ukrayna askerlerine yardım ettikleri gerekçesiyle Motoyjin adlı bir köyün muhtarıyla oğlunu öldürdüğünü söyledi.

'Putin'in yargılanması için kanıt toplamalaıyız'

Biden, "Hatırlıyorsunuz, Putin'e savaş suçlusu dediğim için eleştirilmiştim. Buça'da olanları gördünüz. O bir savaş suçlusu. Ama savaş suçlarından yargılanması için tüm delilleri toplamalıyız" dedi.

Joe Biden açıklamasında Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeyi planladığını da söyledi.

Uydu veri şirketi Maxar, Buça'da sokaklarındaki cesetlerin uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayımlamıştı.

New York Times gazetesinin analizine göre, Rusya'nın Buça'ya girdiği 11 Mart'ta sokaklarda 11 ceset tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Buça'da Rus askerlerinin insanlara tecavüz ve işkence ettiğine ve infazlar gerçekleştiğine ilişkin güvenilir raporlar olduğunu açıkladı.

Ukrayna Hükümeti'nin talebi üzerine, uluslararası savcılar Ukrayna Başsavcılığı'nın savaş suçları birimine destek verecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Buça'da sivillere yönelik saldırılara dair çok sayıda rapor ve fotoğraf olduğunu söylerken Pentagon'un açıklamasında "Buça'daki saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu aşikar. Ama bunlardan hangi birliklerin sorumlu olduğunun belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" denildi.

Kaynak, EPA/Maxar Technologies Fotoğraf altı yazısı, Buça'da sokaklardaki cesetlerin uydu fotoğrafı.

Uydu veri şirketi Maxar, Buça'da sokaklarındaki cesetlerin uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayımlamıştı.

New York Times gazetesinin analizine göre, Rusya'nın Buça'ya girdiği 11 Mart'ta sokaklarda 11 ceset tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Buça'da Rus askerlerinin insanlara tecavüz ve işkence ettiğine ve infazlar gerçekleştiğine ilişkin güvenilir raporlar olduğunu açıkladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Buça'da sivillerin öldürülmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Ukrayna Hükümeti'nin talebi üzerine, uluslararası savcılar Ukrayna Başsavcılığı'nın savaş suçları birimine destek verecek.