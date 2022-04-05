Darwin'in 'çalınan' iki not defteri, 22 yıl sonra kütüphaneye geri bırakıldı

9 dakika önce

Dr. Gardner, not defterlerini bulunca ağladığını belirterek "Bu defterlerin bulunması bizim için çok anlam ifade ediyor. Ölene kadar bulamayacağımızı düşünüyordum. Kaybedince çok üzülmüştüm. Bulunca da o kadar sevindim" dedi.