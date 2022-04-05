Covid: Çin'de Şanghay kenti tamamen karantinaya alındı

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Çin'in Şanghay kentindeki karantina önlemleri, Covid-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.

Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.

Ülkenin finansal merkezi Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

Şehir sakinleri, arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.

BBC Çin Muhabiri Stephen McDonell'in analizi

Çin'in "sıfır-Covid" sisteminde yeni vakalarla mücadelede zorluklar yaşanıyor.

Çin daha önce Covid karantinaları uyguladı ancak bu, ilk kez ülkenin finansal merkezi niteliğindeki bir mega şehir ölçeğinde uygulanıyor.

25 milyon insanı evlerine kapatmaktan kaynaklanacak lojistik zorluklar çok büyük.

Sosyal medyada çok sayıda insan, dağıtım sistemi tıkandığı için yemek sipariş edemediğinden şikayet ediyor.

Merkezi karantina tesislerinin çoğunda sadece kamp yataklarını kullanılıyor, duş veya başka ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bu tesisler hasta insanlarla dolup taşıyor.

Çin'deki az sayıda güvenilir medya kuruluşundan biri olan Caixin, hasta kişilerle yakın temas halinde olanların komşu illere transfer edileceğini bildirdi. Bu, potansiyel olarak yüz binlerce Şanghay sakininin transferi demek.

Çin hükümetinin "sıfır Covid" politikası hükümetin, açılma uğruna insanlarının sağlığını riske atan diğer ülkelerle alay ettiği bir slogan haline geldi.

Çin'de yetkililer ve devlet medyası, koronovirüsün Omicron varyantının hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu bilgisini insanlardan sakladı.

Karantina devam ediyor ve kapanma önlemlerinin alındığı tek şehir Şanghay değil. Önlemler Jilin şehri (3,6 milyon nüfuslu), Çangçun (9 milyon nüfuslu), Xuzhou (9 milyon nüfuslu), Tangshan (7,7 milyon nüfuslu) ve diğer çeşitli kasaba ve köyler sakinlerini etkiliyor.

Pazartesi günü, Şanghay'da şehir çapında uygulanan bir test programında 24 saat içinde 25 milyondan fazla insandan numune alındı. Bunun sonucunda 13 binden fazla asemptomatik koronavirüs vakası bildirildi.