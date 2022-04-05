'İBB'de terörle iltisaklı personel' polemiği: İmamoğlu ve İçişleri Bakanlığı ne diyor?

5 Nisan 2022, 17:10 +03 Güncelleme 8 dakika önce

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendirdi. İmamoğlu, soruşturmayla İBB'nin 86 bin çalışanının zan altında bırakıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı ise İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikârdır" denildi.

İmamoğlu: Bugün gelinen noktada ortada hiçbir şey yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

İmamoğlu, Küçükkaya'nın, İçişleri Bakanlığı'nın devam eden soruşturması kapsamında İBB personeli arasında "terörle bağlantılı kişilerin" tespit edilip edilmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"8 personelle ilgili dosya tespiti var, iltisaklı anlamında. Bunların yarısı bir önceki dönemde işe alınmış."

İmamoğlu ayrıca İBB'de 80'den fazla müfettişin çalıştığını, müfettişlerin bu konu için geldiklerini ama "girmedikleri konunun kalmadığını" söyledi.

Müfettişlere muhtemelen "Bir şey bulmadan dönmeyin" talimatı verildiğini belirten İmamoğlu, "Bugün gelinen noktada da ortada hiçbir şey yoktur" dedi.

İçişleri Bakanlığı: '8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışı

İmamoğlu'nun sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada teftişin, İBB personelinin "işe alım süreçleri, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarının yaptırılıp yaptırılmadığını belirlemek, bunlar arasında terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek" ve gerekli durumlarda "hukuki süreci işletmek" amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla, İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde "ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi" işletilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır.

"İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır.

"İBB Başkanı tarafından müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir.

"İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu değildir. Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir.

'80 değil 23 müfettiş çalışıyor'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca İBB'de halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi, "5 Nisan 2022 tarihi itibariyle İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır. Bunlardan 8'i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir" denildi.

"Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler. Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir" ifadelerinin de yer aldığı açıklama, şöyle noktalandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikârdır."

Kaynak, DHA

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aralık ayındaki Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kazanmasının ardından işe alınan personel arasında "terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin olduğunu" iddia etmişti.

Soylu İBB'ye yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını söylediği konuşmasında, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Aralık'ta AKP'li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işten çıkartılmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak buna karşın 15 bin kişinin İBB'deki işine son verildiğini söylemişti.