Mali ordusu ve Rus paralı askerleri Mali’de 300 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

44 dakika önce

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Mali ordusu yaklaşık 10 yıldır ülkedeki İslamcı militanlarla mücadele ediyor

Batı Afrika ülkesi Mali'de İslamcı militanlara yönelik olduğu belirtilen bir operasyonda, ordunun ve Rus paralı askerlerin yaklaşık 300 kişiyi infaz ettiği tahmin ediliyor.

Yerel halkın İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) anlattığı tanıklıklara göre, olay Mart ayı sonunda, Mali'nin orta kısmında yer alan Moura'da yaşandı.

HRW, operasyon yapılan bölgede gözaltına alınan erkeklere 10'lu gruplara ayrılarak yürümeleri emri verildiğini ve ardından hızlı bir şekilde öldürüldüklerini belirtti.

Yerel halktan olaya tanıklık edenlerin HRW'ye verdikleri bilgiye göre öldürülenlerden bazıları gerçekten "cihatçı" ancak birçoğu "cihatçılar tarafından sakal uzatmaya zorlanan siviller".

İnfazlara tanıklık eden bir adam yaşananları "Her saniye, her dakikayı sıranın bana geleceği, götürülüp öldürüleceğim korkusuyla yaşadım. Gidebileceğim söylendikten sonra bile bunun bir tuzak olmasından korktum" diye anlattı.

"Kasıtlı olarak öldürüldüler"

HRW açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin kasıtlı olarak katledildiği ifade edildi; "İster Mali ordusu, ister yabancı savaşçılarca yapılmış olsun, Mali'nin son 10 yıldır gördüğü en korkunç olaydan Mali hükümeti sorumludur" denildi.

Mali ordusu geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, Moura köyünde "terör yurdu" olduğu iddia edilen yere yapılan büyük çaplı operasyonda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ülkede 2020 yılındaki askeri darbe sonrası yönetime el koyan cunta, Rusya'nın paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun Mali ordusuna yardım ettiği iddialarını ise yalanladı.

HRW Moura'nın kısmen Mağrip El Kaidesi yönetiminde olduğunu belirtiyor.

Almanya, ABD, Fransa ve Avrupa Birliği, Moura'da yaşananlara dair, ülkedeki Birleşmiş Milletler misyonunu da kapsayacak şekilde, bağımsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Moura, Mali'nin orta kısmındaki Mopti bölgesinde bulunuyor.

Bazı görgü tanıkları ise infazların etnik köken gözetilerek yapıldığını, Fulani halkının hedef alındığını savundu.

Fulaniler, Mali'de Peulh olarak bilinen, çoğunluğu Müslüman, yarı göçebe bir halk.

Ne olmuştu?

HRW, Moura ve 6 çevre köyden 19 kişi ile konuştu. Buna göre askerler 27 Mart'ta hayvan pazarı yakınlarında bir bölgeye helikopterlerle indi ve yaklaşık 30 kişilik bir militan grubuyla 15 dakika süren bir çatışmaya girdi.

Bu çatışmalar sırasında birkaç İslamcı militan ve sivilin, ayrıca iki yabancı savaşçının öldüğü aktarıldı.

Mali ordusunun 4 gün süren operasyonunda, birkaç farklı kaynağın Rus olduklarını söylediği 100'den fazla yabancı savaşçının da görev aldığı iddia edildi.

HRW'nin olayla ilgili açıklamasında "Bölgeyi ablukaya aldıktan sonra askerler köyün içinde dolaşarak kaçmaya çalışan bazı erkekleri vurdu ve yüzlerce erkeği de marketten ve evlerinden toplayarak gözaltına aldı"

Görgü tanıklıklarına göre gözaltına alınan bu erkeklere, küçük gruplara ayrılarak yürümeleri emri verildi ve ardından Mali askerleri ve yabancı paralı askerler tarafından öldürüldüler.

Mali yaklaşık 10 yıldır İslamcı militanlarla mücadele ediyor. Fransa ordusu Mali'ye bu savaşta verdiği askeri desteği Şubat ayında sonlandırmış ve askerlerini ülkeden çekmişti.

Bu adımın ardından Fransa ile ilişkileri kötüleşen Mali'deki geçici hükümetin, yeni müttefik arayışına girerek, Rusya'ya daha çok yaklaştığı biliniyor.

Eski bir Fransa kolonisi olan Mali 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştı.

Rusya'nın paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun daha önce Libya'da ve şu an sürmekte olan Ukrayna işgalinde de kullanıldığı iddia ediliyor.