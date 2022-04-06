Hydra: Alman polisinin kapattığı Rusya merkezli dünyanın en büyük 'dark web' sitesi

Joe Tidy

BBC Siber Güvenlik Muhabiri

40 dakika önce

Kaynak, BKA Fotoğraf altı yazısı, Almanya siber güvenlik polisi kapatma öncesinde aylarca inceleme gerçekleştirdi.

Sebastian Zwiebel, ekibinin dünyanın en büyük dark web (karanlık internet) sitesi Hydra'yı kapattığı anı anlatırken, "Hepimizin tüyleri diken diken oldu" diyor.

Site, altı yıldan uzun süredir uyuşturucu ve yasa dışı ürün satarak ayakta kalan bir siber suç merkeziydi.

Ancak yapılan bir ihbardan sonra Almanya polisi, sitenin sunucularına ve 23 milyon euro değerindeki Bitcoin'e el koydu.

Polis, sitede 17 milyon müşterinin ve 19 binden fazla satıcı hesabının kayıtlı olduğunu açıkladı.

Zwiebel, aylardır bunun üzerinde çalıştıklarını ve nihayet başardıklarını söylüyor.

Kaynak, BKA Fotoğraf altı yazısı, Rusça Hydra sitesi birçok ülkeye aynı gün uyuşturucu servisi veriyordu.

Aynı gün teslim yapan Hydra'daki uyuşturucu satıcıları, paketi halka açık bir yere bırakıyor sonra da müşteriye yerini söylüyordu.

Almanya'nın operasyonu açıklanmasından kısa bir süre sonra ABD, "uluslararası bir çabayla kötü niyetli siber suçların, tehlikeli ilaçların ve Rusya merkezli site aracılığıyla sunulan diğer yasa dışı hizmetlerin yayılmasını engellemek için" Hydra'ya karşı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Son altı ayda, birçok yüksek profilli darknet pazarı kapandı, ancak Hydra polisin onu durdurma girişimlerine karşı dayanıklıydı.

Web sitesi 2015 yılında uyuşturucu, hacklenmiş ürünler, sahte belgeler, çalıntı ya da kara para aklamak için kullanılan dijital para satmak gibi yasa dışı hizmetler vermeye başladı.

Site Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve çevre ülkelerde bulunan satıcılar için Rusça hazırlanmıştı.

Zweibel, Hydra'yı kapatmak için yapılan operasyonunun, web sitesinin altyapısının Almanya'da olabileceğini bildiren bir ihbarla başladığını söylüyor.

Hangi firmanın Almanya'da Hydra'ya ev sahipliği yapabileceğini bulmak aylar sürdü. Sonunda, bunu yapanın bir sözde "kurşun geçirmez hosting" şirketi olduğu anlaşıldı.

"Kurşun geçirmez hosting şirketi", barındırdığı web sitelerini veya içeriği denetleyemiyor. Suçlu web siteleri rahatlıkla barınabiliyor ve polisin müşterileri hakkında bilgi talep etmesini önlüyor.

Kapanan sitede artık "platforma ve suç içeriğine el konuldu" yazıyor.

Alman yetkililer başarılarını kutlasalar da eğer Hydra siber suç grubunu bulup tutuklayamazlarsa bunun sonları olmayacağından korktuklarını belirtiyorlar.

Zweibel, "Biliyoruz ki işlerini yapmak için başka bir yol bulacaklar. Muhtemelen yeni bir platform kurmayı deneyecekler ve bizim onlardan gözümüzü ayırmamamız lazım. Suçluları henüz bilmiyoruz, bu bir sonraki adımımız olacak" diyor.

Darknet sitelerinde geçtiğimiz aylarda gönüllü ya da polis zoruyla pek çok kapanma gerçekleşti.

Bunların çoğunda suçlular isteyerek operasyonlarını sonlandırdı ve zengin bir şekilde emekliliğe adım attı.

Ocak ayında çalıntı kart bilgileri satan UniCC yöneticileri sağlık nedenleriyle emekliye ayrıldı.