Yunanistan hayat pahalılığı yüzünden 24 saatlik genel greve gitti

Stelyo Berberakis

Atina

6 Nisan 2022, 18:55 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, Reuters

Yunanistan'da uzun zamandan bu yana ilan edilmeyen genel grevler tekrar kendisini göstermeye başladı.

Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE) ile Yunan Devlet Memurları Sendikası'nın (ADEDY) ortaklaşa düzenlediği 24 saatlik genel greve birçok iş dalı ve devlet dairesi katıldı.

Yunanistan Parlamentosu önünde iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. Bunlardan biri ADEDY ile GSEE'nin; ikincisi ise Yunanistan Komünist Partisi'nin himayesi altındaki işçi sendikası PAME üyeleri yer aldı.

On binlerce kişinin katıldığı genel grev, Selanik ve Patras gibi kentlerde de düzenlendi.

24 saatlik grev boyunca otobüs, tramvay, metro, tren ve adalar arası gemi seferleri durduruldu. Uçak seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

İşçi ve memur sendikaları hep bir ağızdan "hayat pahalılığını" hedef alan sloganlarında "maaşlara zam" ve "13. ve 14. ikramiye maaşların tekrar uygulanması" gibi taleplerini dile getirdi.

Aksi halde grevlerin devam edeceği uyarısında bulunan sendikalar, Yunan hükümetinden "AB'nin dayattığı kemer sıkma politikasına son vermesini" istedi.

Grev çerçevesinde düzenlenen protesto gösterilerinde ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için sloganlar atıldı, pankartlar açıldı.

İthal mallarda pahalılık

Yunanistan'da son zamanlarda özellikle Ukrayna savaşından bu yana kaydedilen hammadde ve ithal mallarında gözlenen pahalılık market ve pazar yerlerindeki raflara yansımaya başladı.

Yunan hükümeti, ekonomik zorlukların bilincinde olduğunu; sendikaların grev hakkını saygıyla karşıladığını ve halkın refah düzeyinin artırılması için her türlü önlemi almaya çalıştığını açıkladı.

Yunanistan, 2010 yılında patlak veren ekonomik krizle mücadele sırasında Yunan halkının geliri yüzde 40 oranında gerilemiş; AB ve IMF'nin mali yardımlarıyla ülke iflasın eşiğinden dönmüştü.

Ekonomik kriz ortamında 2015 yılında iki kez üst üste yapılan seçimlerde ilk defa iktidara gelen radikal sol parti SYRIZA hükümeti AB'nin koştuğu ekonomi şartlarına karşı çıkmış; ancak bunda başarılı olamayınca 2019 seçimlerini kaybederek yerini muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne (YDP) bırakmıştı.

Kiryakos Miçotakis hükümeti ise 2019'dan bu yana AB'nin koştuğu şartları uygulaması sonucunda ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmayı başardı.