Avustralya'da 42 bin yıl öncesine ait Aborjinlerin kalıntıları için yeniden defin kararı

45 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 'Mungo Adam'ın kalıntıları 5000 yıllık sıtma ağacından yapılma tabutta saklanıyor.

Yaklaşık 42.000 yıl önce ölen 108 Aborjinin kalıntıları, izinsiz olarak kazılıp çıkarıldıktan yıllar sonra yeniden gömülecek.

Avustralya yerlilerine ait kalıntılar arasında, 1974'te keşfedilen ve elde edilen bulgularla Avustralya tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olan Mungo Adam'ın kalıntıları da var.

Yeniden defin kararı, federal hükümetin dört yıllık resmi bir değerlendirmeyi tamamlamasının ardından geldi.

Ancak bazı Aborjin gruplar bu süreçte kendilerine danışılmadığını söylüyor.

1960-80 yılları arasında, arkeolojik buluntular art arda geldi. Bu süre zarfında araştırmacılar, Sidney'in yaklaşık 750 km batısındaki Willandra dünya mirası alanının bir parçası olan Mungo Gölü ve Willandra Göller Bölgesi'nde 108 Aborjinin kalıntılarını buldular.

Mungo Adam'ın kalıntıları, Avustralya'da yaşayan insanlara ait en eski kanıtı oluşturduğu gibi, kaydedilen ilk cenaze töreninin de kanıtı olarak değerlendirildi.

Bu bulgu, 42.000 yıl öncesine kadar uzanan eski bir uygarlık tarihine işaret ediyordu.

2017 yılında ülkenin bir başka bölgesinde 65.000 yıl öncesine ait başka kalıntıların keşfedilmesiyle bu rekor tazelenmiş oldu.

Ancak 108 insanın kalıntılarının ne olacağına dair tartışmalar sürüyor.

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İzinsiz olarak bulundukları yerlerden uzaklaştırılan birçok kalıntının henüz iade edilmediği ve bazılarının denizaşırı müzelerde tutulduğu belirtiliyor. Mungo Adam kalıntılarının kaldırılmasının yerli Avustralyalılar arasında büyük acıya neden olduğu ifade ediliyor.

Bu konudaki hassasiyet nedeniyle Mungo Adam, Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin deposunda tutulduktan sonra 2017 yılında ilk bulunduğu yer olan Mungo Ulusal Parkı'na iade edildi.

Ancak 2018'de Avustralya hükümeti, Aborjin gruplarının isteklerini yerine getirme çabasının ifadesi olarak, 108 kalıntının tümünü yeniden defnetmeye karar verdi.

Çarşamba günü, Avustralya hükümeti önümüzdeki aylarda ismi açıklanmayan milli parklarda 26 noktada bu kalıntıların yeniden gömülmesini onayladı.

Hükümet, bölgedeki Aborjin topluluğunu dinlediklerini iddia etse de, topluluk üyelerinden bazıları bu süreçte kendilerine danışılmadığı için hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor.

Avustralyalı Aborjinlerin bugüne kadar varlığını sürdürmeyi başarmış, dünyanın en eski medeniyeti olduğuna inanılıyor.