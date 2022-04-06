İngiltere Başbakanı Johnson, trans kadınların kadın sporlarında yarışmaması gerektiğini söyledi

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Kaynak, ANDY JONES CYCLING WEEKLY

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, trans kadın sporcuların, kadın spor müsabakalarında yarışmaması gerektiğini söyledi.

Trans atletlere yönelik tartışma, İngiliz trans kadın bisikletçi Emily Bridges'ın Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından, geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Derby kentinde koşulan Ulusal Omnium Şampiyonası'na çıkmasına izin verilmemesiyle başladı.

Jonhson, "Bence biyolojik erkekler, kadın spor müsabakalarında yer almamalılar. Belki tartışmalı bir şey ama bana mantıklı gelen bu" dedi.

Johnson şöyle devam etti:

"Bu demek değil ki, cinsiyet değiştirmek, geçiş yapmak isteyen insanlara karşı aşırı sempati beslemiyorum. İnsanlara maksimum sevgimizi vermemiz ve alacağı kararlarda onları desteklememiz oldukça önemli."

Bunların karmaşık meseleler olduğunu söyleyen Johnson, "Hızlıca, kolay bir yasayla çözülemezler. Bunu doğru yapmak için çok düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

Kadınlara, ister hastanelerde ister hapishanelerde, isterse de soyunma kabinlerinde kendilerine özel alanlarının tahsis edilmesi gerektiğini ifade eden Johnson, "Benim bu konudaki görüşlerim bu kadar" dedi.

Ekim 2020'de cinsiyet değiştirdiği anlaşılan Bridges, 2021'de de hormon tedavisine başladı. Düşük testesteron seviyeleri sebebiyle, Britanya'daki bisiklet sporu yönetimi olan British Cycling tarafından kadın etkinliklerine katılmasına izin verildi.

British Cycling'in trans kadın sporcular için sahip olduğu düzenlemeleri, sürücülerin testosteron seviyelerinin yarışmadan önce 12 aylık bir süre boyunca litrede beş nanomolün altında olmasını şart koşuyor.

Ancak UCI, Bridge'in uluslararası yarışmalara katılabilmesine yeterlilik verebilmek için yürüttüğü süreci henüz tamamlamadı. Bu da trans sporcunun Omnium Şampiyonası'na katılamaması anlamına geldi.

Cinsiyet değiştirme sürecindeyken ve hâlâ erkek yarışlarına katılırken Bridge, Mayıs 2021'de Loughborough Bisiklet Festivali'nde 45 bisikletçinin katıldığı yarışı 43'üncü tamamladı. Eylül 2021'de Galler Ulusal Şampiyonası yol yarışında ise liderin 12 km gerisinde sondan ikinci olabildi.

Geçen ay ise Bridges, son erkekler yarışı olan Glasgow'daki İngiliz Üniversiteler Şampiyonası'nda erkekler puan yarışını kazandı.

UCI'ın kararının ardından bir açıklama yapan British Cycling, Bridge'ın üzüntüsünün farkında olduklarını söyledi.

Ancak farklı spor disiplinlerinden yetkili mercilerin, atletlerin, trans ve cinsiyet ikiliği olmayan (non-binary) atlet topluluklarının, hükümetle bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden British Cycling, oluşturulacak söz konusu koalisyonun "tüm sporcuların itibarını ve saygınlığını koruyacak" daha iyi bir çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.