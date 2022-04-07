İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

52 dakika önce

Kaynak, POOL Fotoğraf altı yazısı, Rishi Sunak ve Akshata Murty

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'in eşi Akshata Murty'nin, vergi öderken daha avantajlı bir konumda olmak için, İngiltere'de yaşadığı halde ülkesinin başka bir yer olarak gözüktüğü statüde yer aldığı ortaya çıktı.

Bu, Murty'nin yasal olarak İngiltere dışında kazandıklarının vergisini İngiltere'de ödememesi anlamına geliyor.

Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, Murty'nin İngiltere'de ödemesi gereken bütün vergileri ödediğini söyledi.

Moda tasarımcısı olan Murty'nin yurt dışından elde ettiği gelirinin vergisini diğer ülkelerde ödediğini ekledi.

1980 yılında Hindistan'da doğan Murty'nin Hindistan pasaportu var. Murty'nin sözcüsü ayrıca Hindistan'ın vatandaşlarına başka bir pasaportları olmasına izin vermdiğini dile getirdi.

Murty'nin babası Hindistan'ın en büyük IT şirketlerinden biri olan Infosys'un başında olan bir milyarder.

Çift 2009 yılında evlendi.

'Milyonlarca aile üzerindeki vergi yükü'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Sunak ailesinin vergi indirim kolaylıklarından yararlanması şoke edici" denildi.

İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Tulip Siddiq, "Milyonlarca çalışan aile vergi yükü altında ezilirken, Sunak'ın ailesinin vergiden ne kadar tasarruf ettiğini bir an önce açıklaması gerek" dedi.

İngiltere'de haber ilk olarak Independent sitesinde, sigorta primi artışının devreye girdiği gün yayımlandı.