Ukrayna'daki Müslümanlar: 'Bu Ramazan acı dolu, barış için yaşıyor, dua ediyoruz'

55 dakika önce

"Çocuklarım arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Evlerini kaybettiler. Burada da güvende değiliz. Rus füzeleri ve bombaları Ukrayna'da her an her şehri vurabilir."