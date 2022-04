Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu

Khlyvyuk, Kiev'e gelişinden üç gün sonra, hem Birinci Dünya Savaşı'na hem de ulusal bağımsızlık savaşına katılmış Ukraynalı Sich Riflemen askeri birliği için 1914 tarihinde bestelenen "Oh, the Red Viburnum in the Meadow" yeniden seslendirdiği marşı Instagram hesabında paylaştı.