Kramatorsk'taki gar saldırısı hakkında neler biliniyor?

51 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Son günlerde binlerce kişi kaçmak için vurulan garı kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren garına düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü.

Ukraynalı yetkililer, Cuma sabahı Donetsk bölgesindeki ağır Rus bombardımanından kaçmaya çalışan binlerce kişinin tahliye trenlerini beklediğini söyledi.

Hem Rusya hem de Ukrayna saldırı yüzünde birbirlerini suçladı.

ABD, AB ve İngiltere saldırıyı kınadı ve olayın ardından Ukrayna'ya takviye askeni destek açıklamaları yaptı.

İki roket, birden çok patlama

Kramatosk Belediye Başkanı Oleksandr Honçharenk BBC'ye yaptığ açıklamada tren garının Cuma günü Türkiye saatiyle 10:30'da vurulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı, isabet alındığında kalabalıkların beklenen Rus saldırısından önce orta ve doğu Ukrayna'daki daha güvenli yerlere tahliye için "ilk treni beklediğini" anlattı.

Ukrayna Devlet Demiryolları'nın Genel Müdürü Oleksandr Kamişin ise bölgeye iki roketin isabet ettiğini belirtti.

Bu arada, yardım görevlisi Nathan Mook beş ila 10 patlama saydığını belirtti ve "Depo görevlilerimizden biri Ukrayna hava savunma sistemlerinin roketlerden birini vurduğunu gördü dedi.

Mook'un yardım grubu saldırı sırasında garda yiyecek dağıtıyordu.

AB Dış Politika Yetkilisi Josep Borell, Karamatorsk'taki saldırının, Rus güçlerinin Ukrayna Ordusunu savaşta alt edememesinin ardından, moral bozmak için yeni bir girişim olduğunu savundu.

Ukrayna Başsavcılığı, saldırı sırasında garda çoğunluğu kadın ve çocuk 4 bin kişi olduğunu belirtti.

Düşen roketlerden birinin kalıntısı, garın yanındaki çim alanda görülebiliyor. Füzenin üzerinde yazan Ruzça "Za detei- çocuklar için" mesajı görülebiliyor.

50 ölü haberleri

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kirilenko Telegram'da paylaştığı mesajda ölü sayısının 50'ye çıktığını belirtti ve aralarında 5 de çocuk olduğunu kaydetti. Bazıları ağır, 100 dolayında kişinin de yaralandığı söyleniyor.

Ölü sayısının artabileceğinden kaygılanılıyor.

Her iki taraf Toçka-U füzelerinin kullanıldığını söylüyor

Saldırıdan dakikalar sonra Kirilenko Rusya'yı, misket bombası savaş başlıklı kısa menzilli İskender balistik füzesi kullanmakla suçladı.

Ancak daha sonra Toçka-U roketlerinin kullanıldığı düzeltmesini yaptı.

Rus Savunma Bakanlığı da aynı tür roketlerin kullanıldığını söyleyip, Ukrayna güçlerini suçladı.

Uluslararası Af Örgütü silah uzmanlarına göre, Toçka-U roketleri aşırı derecede isabetsiz ve hedeflerini 500 metre ya da daha fazla kaçırabiliyor.

Sivillere yönelik kasti bir saldırı mıydı?

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy saldırıyı kınadı.

Olayın ardından Instagram'da paylaşım yapan Ukrayna lideri "Savaş meydanında karşımıza çıkacak güç ve cesaretleri olmadığından, sivil nüfusu yok ediyorlar" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Bu limitleri olmayan bir şeytan. Cezalandırılmazsa, asla durmayacak" ifadelerini kullanırken, garda hiç asker olmadığını da ekledi.

Ukrayna, 24 Şubat'taki işgalden bu yana birçok kez Rus güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığını söylüyor.

Kiev yakınlarındaki Buça'daki katliamdan aynı zamanda kuşatma altındaki Mariupol'daki bir tiyatronun bombalanmasından sorumlu tutuyor. Ancak Rusya suçlamaları reddediyor.

Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna güçlerini Kramatorsk saldırısını düzenlemek ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Rus destekli ayrılıkçı lider ise olayın bir Ukrayna "provokasyonu" olduğunu iddia etti.

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Bakanlık, Rus güçlerinin Toçka-U tipi füze kullanmadığını, ancak Ukrayna Ordusu'nun kullandığını savundu.

Ancak uzmanlar, sosyal medyadaki Rus güçlerini Toçka-U kullanırken gösteren videolara dikkat çekiyor.

Zelenskiy, Kramatorsk'taki saldırının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yöneltilecek suçlamalardan biri olması gerektiğini belirtti ve "Buça'daki katliam ve birçok diğer Rus savas suçu" diye de ekledi.

Saldırı tahliye uğraşlarını etkiliyor mu?

Donetsk bölgesinin en doğusundaki en büyük kent olan Kramatorsk'taki kurtarma çalışmaları etkilendi. Kentin hala orta ve batı Ukrayna ile tren yolu bağlantısı var.

Onbinlerce kişi kentten kaçmak için garı kullanmıştı.