İngiltere ekonomisi: Büyüme Şubat ayında yüzde 0,1'e geriledi

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İngiliz Endüstri Konfederasyonu'nda (CBI) Baş Ekonomist olan Alpesh Paleja, "Ekonomik büyümenin yılın başındaki sıçramanın ardından Şubat ayında yavaşlaması sürpriz değil" dedi ve ekledi:

"Ekonominin genel görünümüne etki eden yakın vadeli zorluklar, güçlenen bir yaşam maliyeti krizi ile birlikte o zamandan beri arttı. İşletmeler ayrıca maliyet baskılarını ve tedarik zincirindeki aksamaları artıran Ukrayna çatışmasından kaynaklanan ters rüzgarlarla boğuşuyor."