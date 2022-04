İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Covid'in kendisini 'yorgun ve tükenmiş' bıraktığını söyledi

51 dakika önce

"Son 18 aya büyük bir gururla bakıyorum, sadece hastanede yatan her bir hastaya verdiğimiz bakımdan dolayı değil, aynı zamanda her gün korkularına ve endişelerine rağmen ailelerini evde bırakıp işe geldikleri için her bir personelle gurur duyuyorum."