Batı Şeria'da Yusuf Peygamber'in gömülü olduğu düşünülen mezar tahrip edildi

11 Nisan 2022, 18:40 +03 Güncelleme 45 dakika önce

Kaynak, İsrail Dışişleri Bakanlığı

Kutsal kitaplarda yer alan Yusuf Peygamber'in gömülü olduğu söylenen mezar, İsrail polisinin saldırıları ve Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından tahrip edildi. İsrail, saldırıdan Filistinlilerin sorumlu olduğunu savundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus'taki siteye yapılan saldırı, İsrail başbakanı tarafından "yıkım cinneti" olarak adlandırıldı. İsrail bu olaya güçlü bir şekilde yanıt verileceğini söyledi.

Son günlerde çok sayıda Filistinli ve İsraillinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırılar tırmandı.

İsrail güçleri, geçtiğimiz Perşembe üç can kaybına ve 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Tel Aviv'deki bir bara düzenen silahlı saldırının ardından Cumartesi günü Batı Şeria'da baskınlar düzenlemişti. Baskınlar sırasında bir sivil de hayatını kaybetti. Mezarın da Cumartesi gecesi tahrip edildiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen resimlerde, mezarda yangından dolayı hasar olduğu ve taş kapağın zarar gördüğü belli oluyor. Ayrıca mezarın bulunduğu bölümün yan odalarında da yangınlar çıktığı açıklandı.

Israel Hayom haber sitesi, İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ran Kochav'ın Ordu Radyosu'na, faillerin Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söylediğini belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Filistinli isyancıların Yahudiler için kutsal bir yeri tahrip ettiğini" söyledi ve bunu yapanları yakalama sözü verdi.

Kaynak, Getty Images

Saldırı Yahudi geleneğine göre, Yahudilerin Hazreti Yusuf'un tutsaklıktan kral naibliğine yükseldiği eski Mısır'dan göçünü simgeleyen Hamursuz Bayramı'ndan günler önce yapıldı.

Mezar, Yusuf'un orada gömülü olduğuna inanan Yahudiler tarafından saygı görüyor.

Müslümanlar da, buranın ya Yusuf'un ya da Şeyh Yusuf Dawiqat adlı 18. yüzyılda yaşamış bir İslam din insanının mezar yeri olduğuna inanıyor. 2010'lu yıllarda Filistinli isyancılar tarafından ateşe verilen bölge, daha önce de bir ayaklanmanın çıkış noktası olmuştu.

Nablus Filistin güvenliğinin kontrolünde, bu nedenle Yahudi hacıların genellikle mezarı yalnızca İsrail Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak ziyaret etmelerine izin veriliyor.

Pazartesi sabahı, izin almadığı bildirilen iki Haredi Yahudi bölgeye gitmeye çalışırken vurularak yaralandı. Ateş edenin kim olduğu bilinmiyor.

Kutsal kabul edilen mekana yapılan saldırı, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki artan gerilimin sonucunda gerçekleşti.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, Pazar günü İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği operasyonunda yaralanan 17 yaşındaki bir Filistinlinin Pazartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumartesi günü İsrail, Tel Aviv'deki bar saldırısını yapan kişinin bulunduğu şehirde silahlı olduğunu iddia ettikleri bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Pazar günü ayrıca, birinin silahsız olduğu tespit edilen iki Filistinli kadın Batı Şeria'da ayrı ayrı olaylarda vurularak öldürüldü. Bu arada İsrail'de Yahudi bir erkek, bir askerin silahını almaya çalışırken vurularak öldürüldü. Polis daha sonra bu kişinin zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi.