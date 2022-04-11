Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı

52 dakika önce

Spears'in Instagram'da 40 milyon takipçisi var.

2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu olan Spears, Ashgari ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

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Britney Spears Şubat ayında, başından geçenleri anlatacağı bir kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.