Ukrayna Savaşı: Biden, Putin'i 'soykırım' yapmakla suçladı

13 Nisan 2022, 02:10 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

Iowa'da yaptığı konuşmada ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesini değerlendiren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

Yönetiminin akaryakıt fiyatlarının hızla artması nedeniyle aldığı önlemleri açıklayan Biden, Amerikalıların benzin için ödedikleri miktarın, kendi ifadesiyle, "bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine ve dünyanın bir köşesinde soykırım yapıp yapmamasına" bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Biden daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yapılanlar için soykırım dedim çünkü buna ilişkin kanıtlar artıyor. Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalıştığı giderek daha net şekilde görülüyor" dedi.

'Hukukçular karar verecek'

ABD Başkanı, Ukrayna'da soykırım yapılıp yapılmadığına hukukçuların karar vereceğini söyledi.

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Biden daha önce Rus askerlerinin Buça ve diğer kentlerde yüzlerce sivili öldürmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "savaş suçları işlemekle" suçlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin öldürülmesi için "gerçek bir soykırım" demişti.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Biden'ı, "soykırım" ifadesini kullanması nedeniyle övdü.

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Buça'da yaşananlar sonrası Rusya, Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanmıştı.