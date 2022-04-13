Johnny Depp ve Amber Heard davası başladı: Heard 'imaj takıntılı' olmakla suçlandı

20 dakika önce

Kaynak, EPA

ABD'li ünlü oyuncular Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davasının açılış tartışmalarında Depp'in avukatları, Heard'ü "imajına takıntılı bir yalancı" olarak suçladı.

Depp, eski eşi Amber Heard'ün ev içi istismar mağduru olduğunu iddia ettiği bir makalenin ardından itibar karalaması iddiasıyla tazminat davası açmıştı.

Virginia'da görülen ve yedi haftaya kadar sürmesi beklenen davanın ilk duruşması Salı günü başladı.

Amber Heard'ün savunma ekibi, Depp'in açtığı davayı "yok etme" amaçlı olarak niteledi.

58 yaşındaki Depp, taciz iddialarını reddetmiş ve eski karısına 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Buna karşılık asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Heard ise karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.

Amber Heard, 2018'de Washington Post'ta yayınlanan bir makalede kendisini "aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü" olarak tanımlamıştı. Johnny Depp, isminden açıkça söz etmeyen makalenin karalayıcı olduğunu ve kariyerini rayından çıkardığını söylemişti.

Depp'in avukatı Camille Vasquez, açılış duruşmasında jüri üyelerine, Heard'ün ilişki boyunca saldırgan olduğunu, Depp'in "aşağılanmaktan kaçınmak" için ondan boşanmak istediğini söylediğinde, "kurban olarak kendisine bir rol uydurduğunu" iddia etti.

Kaynak, Getty Images

'İmaj takıntılı'

Heard'ü "imaj takıntılı" olarak niteleyen avukat, "Yıllardır bu rolü yaşıyor ve hayatının performansını sergilemeye hazırlanıyor" dedi.

Amber Heard'ün avukatları ise müvekkilerinin Depp tarafından duygusal, sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığını iddia etti.

Avukat Ben Rottenborn, Depp'in "kariyerini mahvetmek için Heard'e musallat olduğunu" söyledi.

Depp'in ablası Christi Dembrowski de tanık olarak dinlendi.

Depp'in avukatının sorularını yanıtlayan Dembrowski, annelerinin istismarıyla şekillenen çalkantılı bir çocukluk döneminden söz etti.

Dembrowski, annelerinin babalarına bağırması, vurması ve isim takmalarına karşı babalarının asla karşı koymadığını söyledi.

Dembrowski, kardeşi Johnny Depp'i iki çocuğuna karşı nazik ve sevecen bir baba olarak tanımladı.

Dembrowski, Amber Heard ile ilişkisi başladıktan sonra Depp'in tavrının değiştiğini belirterek "Daha üzgün görünüyordu" dedi.

Dembrowski, ünlü Fransız moda şirketi Dior'un bir reklam kampanyası için Depp'i işe almak istediği bir olayı hatırlatarak, Heard'ün sık sık Depp'e hakaret ettiğini söyledi.

Dava sürecinde 120 tanığın dinlenmesi bekleniyor.

'Cinsel saldırı' iddiaları

Amber Heard, Pazar günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Johnny'ye olan sevgisini her zaman koruduğunu" belirtti ve "Geçmiş hayatımızın ayrıntılarını herkesin önünde yaşamak zorunda kalmak bana büyük acı veriyor" dedi.

Heard'ün savunma ekibi açılış konuşmasında Depp ile ilgili yeni "cinsel saldırı" iddialarında bulundu.

Depp'in ekibi ise, "Amber'in 2016'daki ilk iddialarında bu uydurma mevzular dile getirilmemişti; yıllar sonra Heard'e karşı karalama davası açıldığında avantaj amaçlı ortaya çıktı" iddiasında bulundu.

Mahkemeden ilk gün izlenimi

David Sillito, BBC News, Virginia

Dava, Amber Heard'ün ifadelerinin Johnny Depp'i duygusal ve maddi olarak nasıl yaralandığına dair aktarımlar üzerine kurulu. Depp'in hukuk ekibine liderlik eden Benjamin Chew, Amber Heard'ü "yalancı", "sorunlu" ve "manipülatif" bir kadın olarak göstermeye çalışacak bir davayı ortaya koydu.

Açılış konuşması bir Hollywood filminin tüm kurnazlığıyla yapıldı, sonunda neredeyse bir alkış kopacağı hissi uyansa da mahkeme salonu sakindi.

Johnny Depp sessizce oturdu ve avukatların 11 jüri üyesine sunumlarını dikkatle izledi. Amber Heard, kayıtsız, dikkatli, ara sıra not alıyormuş gibi görünüyordu.

Depp hayranlarından oluşan bir kitle duruşmayı izliyordu. Adli tıp uzmanları, danışmanlar, polis ve arkadaşların tanıklığına başvurulacaktı. Johnny Depp Londra'daki davasını kaybetmiş olsa da burada durumun farklı olacağını düşünüyorlardı.

Amber Heard'ın hukuk ekibi daha sonra karşı iddialarda bulundu. Evet, Heard onu tacizle suçlamıştı ama Washington Post'taki makalesinin konusu bu değildi. Johnny Depp'in adını vermemiş, başlığı o yazmamıştı ve ABD'de gazetelerde yazılan sözler özel bir anayasal koruma altındaydı.

Çoğu avukat, ABD'de başarılı bir iftira davası açmanın İngiltere'dekinden çok daha zor olduğu konusunda hemfikir; İngiltere'deki davada yargıç, Amber Heard'ün anlatımını temel almıştı.