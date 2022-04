Rusya, Batı'nın yaptırımlarını Çin'le aşabilir mi?

Çin'in Rusya'yla ticareti artıyor

Çin daha fazla Rus enerjisi alabilir mi?

Çin Rusya'yı askeri açıdan destekleyebilir mi?

Çin Rusya'ya mali destek verebilir mi?

Rusya'nın STFM (System for Transfer of Financial Messages - Mali Mesajlar Transfer Sistemi) ve Çin'in de CIPS (Cross-Border Interbank Payment System - Sınır-Ötesi İnterbank Ödeme Sistemi) var. İki sistem de yerel paralar üzerinde işlem yapıyor.